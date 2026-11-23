Medellín

La Alcaldía de Medellín inició un proceso administrativo para recuperar 15 terrenos públicos de propiedad municipal ubicados en el barrio Buenos Aires, en el centro-oriente de la capital antioqueña. La medida, ejecutada a través de la Inspección 9A de Convivencia y Paz, forma parte de las estrategias de control territorial para proteger el patrimonio de la ciudad.

Las autoridades locales enfatizaron que esta actuación busca restituir formalmente los bienes del Estado, pero aclararon que no corresponde a un desalojo ni contempla acciones de expulsión contra las personas que habitan en esta zona de la capital paisa.

Censo poblacional y garantías legales

Como paso previo dentro de la ruta de atención social, funcionarios distritales realizaron un censo en el sector el pasado jueves 19 de noviembre, logrando identificar a 11 familias. El objetivo de la jornada fue evaluar las condiciones socioeconómicas de los residentes y socializar los alcances jurídicos del trámite.

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Según explicó la administración de Medellín, la recuperación de estos predios se adelanta bajo los lineamientos de la ley colombiana, asegurando el debido proceso y el derecho a la defensa para que los ciudadanos involucrados puedan ser escuchados durante toda la diligencia.