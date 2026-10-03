Capilla del cementerio Jardines de Armenia será demolida por afectaciones tras el terremoto

Armenia

En efecto la capilla que se encuentra ubicada en la fundación parque cementerio Jardines de Armenia resultó afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto por lo que la determinación está enfocada a su demolición.

Monseñor Carlos Arturo Quintero, Obispo de la Diócesis de la ciudad anunció que tras una reunión con la mesa técnica y conocer los conceptos de ingenieros estructurales y arquitectos tomaron la decisión de demoler la capilla del cementerio.

Explicó que las columnas registran afectaciones por lo que considera ya la infraestructura cumplió su ciclo en la historia religiosa.

“Muy queridos hermanos, como padre y pastor de esta Diócesis de Armenia, después de haber reunido la mesa técnica de la diócesis y la mesa técnica del Parque Cementerio Jardines de Armenia, quiero informarles que la capilla del cementerio será demolida. Hemos llegado a esta decisión porque ya las columnas están falladas y sentimos que esta capilla cumplió realmente su ciclo en la historia”, mencionó.

Aclaró que después del terremoto de enero del año 1999 la capilla había sido objeto de mantenimientos preventivos y mejoras estructurales que fueron significativos en su momento, sin embargo, con el pasar del tiempo y con el nuevo terremoto la capilla pone en riesgo los osarios que están en esa misma zona.

“Después del terremoto de 1999, la capilla había recibido unos mantenimientospreventivos, pero también se le habían hecho unas mejoras a la capilla y un recalse que fue significativo, obviamente. Pero el tiempo va pasando y este terremoto del año 2026 sacudió con tanta fuerza esa capilla que pone en riesgo incluso los osarios y cenizarios que están ahí mismo en esa plataforma bajo la capilla y junto a la misma capilla construida con tan buen gusto”, dijo.

Señaló que actualmente están apuntando a diseñar un complejo para lograr contar con una capilla abierta al público y con todas las normas de sismo resistencia para garantizar las condiciones de seguridad.

“En este momento estamos tratando de diseñar un complejo de manera que podamos tener nuevamente la capilla abierta al público con todas las normas de sismorresistencia y podamos hacer un mejoramiento de esa zona de los osarios y cenizarios para el servicio de la comunidad.Así que agradecemos el acompañamiento de la comunidad, su oración permanente y les animamos a seguir viviendo nuestra vida cristiana con alegría. El Parque Cementerio seguirá siendo para nosotros un escenario de vida, de fe y de esperanza”, manifestó.

Desde el parque cementerio Jardines de Armenia destacaron que en los sectores 1 y 2 los osarios registraron afectaciones de consideración por lo que deben derrumbarse algunos de ellos.

Añadieron que todo el proceso de custodia de los restos se realiza con dignidad, diligencia y respeto en medio de la actual contingencia.