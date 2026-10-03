Avanza consolidación de Los Columbarios y desmontaje de los frontones de “La vida es sagrada”

El Instituto de Patrimonio Cultural avanza en la consolidación de Los Columbarios, uno de los conjuntos funerarios más representativos de Bogotá.

Después de tres meses de ejecución, el proyecto registra un 2,7 % de avance físico, de acuerdo con la programación aprobada. Entre los principales avances se encuentra el 100% del replanteo topográfico y altimétrico de los Columbarios A y B.

En las cubiertas, los Columbarios A y B alcanzan un 99 % de avance en su desmontaje, mientras que el Columbario C registra un 20 %. En el Columbario A también se registra un 90 % de avance en las prospecciones arqueológicas y se completó el 100 % del levantamiento de conservación de sus pisos.

“Los Columbarios son un lugar fundamental para comprender la memoria de Bogotá. Esta intervención nos permite proteger su arquitectura, su patrimonio funerario y las expresiones artísticas que hacen de este espacio un referente para la ciudad”, dijo Diego Parra Cortés, director del Instituto de Patrimonio Cultural.

“La vida es sagrada”: desmontaje controlado para conservar la memoria

Como parte de la consolidación del Globo B, el IDPC adelanta el desmontaje controlado y temporal de los frontones que contienen la frase “La vida es sagrada”. La intervención parte de un levantamiento detallado de su estado de conservación y contempla el retiro por partes, siguiendo un protocolo técnico orientado a proteger cada uno de sus elementos.

La frase fue pintada en los frontones en 2002, durante la administración del entonces alcalde Antanas Mockus, como una expresión de defensa de este lugar y de su valor para la ciudad. Desde entonces, se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de Los Columbarios y en parte de la memoria colectiva asociada a este espacio.

Como parte del proceso, el equipo técnico también realizó el calco de las letras originales, con el propósito de conservar su grafía, tipografía y características particulares para su posterior restitución.

“Desmontar estos frontones no significa retirar su memoria. Es una acción temporal y técnicamente controlada para protegerla: ‘La vida es sagrada’ volverá a Los Columbarios como parte de la historia que este lugar conserva”, concluyó el director del IDPC.