Anuncian el lanzamiento de un nuevo proyecto urbano en Bogotá: SOHO 26

SOHO 26, es un nuevo distrito urbano inspirado en las grandes ciudades del mundo, que integra arquitectura, diseño y una propuesta de renovación urbana de gran escala, liderada por Constructora Marval.

Con el concepto “Lo mejor de Bogotá, hecho distrito”, SOHO 26 se desarrollará sobre la Avenida Calle 26, en un lote de 48.300m2, dividido en cuatro manzanas de uso residencial, comercio y servicios, dotaciones y oficinas.

El proyecto contempla aproximadamente 160.000 m² de vivienda, una hectárea de parques, 50.000 metros de comercio y servicios, 11.000 m² de vías públicas y 38.000 metros de dotacional.

El proyecto estará ubicado exactamente en el antiguo lote del Grupo Energía Bogotá, en un sector estratégico de la ciudad, junto a la estación de TransMilenio Salitre El Greco, cerca del futuro RegioTram del Norte, frente al Centro Comercial Gran Estación y a 15 minutos de Aeropuerto Internacional El Dorado, Movistar Arena, Parque Metropolitano Simón Bolívar, C.C Plaza Claro, Ciudad Salitre, Maloka y Corferias.