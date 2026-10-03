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03 oct 2026 Actualizado 15:06

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Bogotá

Sorprendieron a hombres cuando desguazaban un carro robado en un parqueadero de Barrios Unidos

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Capturados tres hombres por robo de vehículos

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Los hechos se registraron en un parqueadero ubicado en el barrio 7 de Agosto, donde la patrulla de vigilancia llegó tras recibir información sobre la presencia de un vehículo robado el día anterior en la localidad de Suba.

Al ingresar al lugar, encontraron a tres personas quienes, al parecer, manipulaban partes del automotor, el cual se encontraba sin placas, con los stops traseros y diferentes elementos de su interior desmontados.

Durante la verificación, se evidenció además que el número de chasis había sido alterado. Estos hombres manifestaron que habían recibido el vehículo para realizar trabajos de latonería, pintura y otros arreglos, sin brindar información sobre su procedencia.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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