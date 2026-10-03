Suspenden construcción de una vía clandestina en el municipio de Vianí en Cundinamarca
La obra arrasó casi 200 árboles nativos y taponó fuentes de acueductos en el departamento.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ordenó la suspensión inmediata de actividades que se venían desarrollando para la apertura de una vía de más de tres kilómetros, en las veredas Calambata y Guate del municipio de Vianí, sin contar con los respectivos permisos ambientales.
“Para el caso de la afectación del recurso agua se evidencio la obstrucción e intervención directa en cuatro fuentes hídricas en los predios El Porvenir, Bethania, El Caucho, La Palma, El Descanso, Corinto y Corinto Delicias las cuales alteraron los cauces naturales e interrumpieron corrientes de agua que surten a los acueductos veredales de la zona”, dijo el director de la regional de Magdalena Centro, Juan Carlos Escobar.
El funcionario explicó que, con respecto a la afectación al recurso flora se pudo establecer deforestación y remoción total de 189 árboles nativos dentro de los que destacan: cedro, ocobo, cámbulo, nogal, guamo y comino, los cuales fueron arrancados de raíz con maquinaria pesada a lo largo de la vía en construcción.
“Con la imposición de esta medida preventiva de carácter obligatorio e inmediato, la CAR detiene el avance del deterioro ecológico y avanza formalmente en el procedimiento sancionatorio ambiental para definir responsabilidades, sanciones y los planes de restauración ambiental exigidos por ley”, concluyó Escobar.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...