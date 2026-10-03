A la cárcel presuntos sicarios que iban a atentar contra el padre de la alcaldesa de Herveo, Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que tras las audiencias de legalización de captura la Fiscalía logró la judicialización de tres adultos y dos adolescentes, de 15 y 17 años, quienes, al parecer, pretendían atentar contra la vida de Óscar Silva, padre de la alcaldesa de Herveo, Tolima, Gina Vanesa Silva.

Según la información revelada por las autoridades, estas personas fueron detenidas en flagrancia cuando se encontraban hospedados en un hotel de este municipio a la espera de perpetrar de plan criminal.

Los capturados fueron identificados como Carlos Alfredo Velásquez Rojas y a los hermanos Harold Jenfredy y Heile Mauricio Pérez Rodríguez, quienes serían las personas designadas para ejecutar el atentado contra el primer gestor social del municipio de Herveo.

“Las detenciones se realizaron en un hotel de Herveo, donde los uniformados incautaron dos armas de fuego, 13 municiones de varios calibres y una motocicleta”, reveló la Fiscalía.

A los capturados la Fiscalía les imputó de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas; y uso de menores en la comisión de delitos. Los adolescentes aceptaron los cargos.

Tras finalizar las audiencias, a los tres adultos se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los adolescentes fueron afectados con medida de internamiento preventivo en centros especializados de Manizales, Caldas e Ibagué, Tolima.

El progenitor de la alcaldesa y primer gestor social de Herveo, Óscar Silva, le indicó a Caracol Radio que las cinco personas habían llegado días atrás al municipio, se venían hospedando en un hotel y fueron sorprendidas en una calle con tres armas, las cuales, al parecer, pretendían usar en el atentado.

“Es algo coordinado por un delincuente que se llama alias Tinejo, que siempre ha extorsionado en el norte del Tolima y domina esa región, y que, a pesar de que está en la cárcel, sigue actuando común y corriente, haciendo extorsiones, haciendo desplazar gente y amenazando a una población”, aseveró Óscar Silva.