Aguacero acompañado de fuertes vientos ocasionó múltiples emergencias en Ibagué

Ibagué

Los organismos de socorro de Ibagué confirmaron que en la tarde del viernes 2 de octubre un torrencial aguacero acompañado de fuertes vientos ocasionó varias emergencias en la capital del Tolima.

En primera instancia se reportó la caída de varios árboles en la calle 19 con carrera Quinta donde resultó afectado un vehículo por el impacto de una rama, además se registró el cierre de esta vía principal por varias horas. También hubo caída de árboles en la calle 10 con carrera Quinta.

Al igual las lluvias generaron la afectación al techo del Teatro Tolima que ocasionó que el agua ingresara inundando una zona del escenario, esto generó que se suspendieran varias ceremonias de grado que se tenían programadas.

Problemas en el fluido eléctrico en varios sectores de Ibagué

Las fuertes lluvias registradas generaron afectaciones en la red eléctrica de la ciudad, algunos barrios se encuentran sin servicio de energía, esto también ocasionó problemas en el funcionamiento de la red semafórica sobre la carrera Quinta, específicamente en los cruces con las calles 103, 37, 15, 42 y 20.

El secretario de Movilidad, Camilo Martínez, señaló que se adelanta la revisión técnica del sistema para identificar la causa de la afectación y avanzar en el restablecimiento del servicio, mientras agentes de tránsito se encuentran regulando la circulación en estos puntos.

“Hacemos un llamado a todos los actores viales a transitar con precaución, reducir la velocidad y atender las indicaciones de nuestros agentes de tránsito. Las condiciones climáticas requieren mayor atención en las vías y estamos trabajando para normalizar el funcionamiento de los semáforos lo antes posible”, indicó Martínez.

Los organismos de socorro de Ibagué adelantan un barrido por barrios, comunas, veredas y corregimientos de la ciudad con el fin de hacer un balance de las afectaciones ocasionadas por las lluvias de este viernes.