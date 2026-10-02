Concejal Jorge Bolívar advierte que fue denunciado por un delito sexual y defiende su inocencia

Ibagué

El concejal del Partido Conservador, Jorge Bolívar, advirtió que conoció que fue instaurada ante la Fiscalía una denuncia en su contra por un presunto delito de índole sexual.

“Desde el primer momento que conocimos de la denuncia por un delito de índole sexual nos colocamos al frente del proceso, le dimos poder al abogado y estamos adelantando la defensa. Quiero decirles que respeto a la mujer que ha colocado al denuncia”, dijo Jorge Bolívar.

El cabildante aseguró que decidió hablar pese a que sus abogados le advirtieron que no lo hiciera. Afirma que cree que tiene el derecho a contar lo sucedido y revela que no existe una sola prueba en su contra.

“No existe un solo examen médico que certifique en un proceso penal que de un tipo de agresión sexual. No existe ni un solo examen toxicológico si quieren hacer creer que hubo algún tipo de sustancia o algo que haya afectado a esta persona”, destacó el cabildante.

Por otra parte, destacó que contrario la denuncia de la persona que asegura haber sido víctima, hay testimonios de ciudadanos que se encontraban en el lugar que han contado lo que sucedió.

“Con la persona que ha hecho esta denuncia sostuvimos unas relaciones, ella tiene la experticia por ser abogada, en contra de su señor padre hay un proceso en la Fiscalía de ser acusado de un delito sexual con una menor edad tenía el conocimiento que debía hacer cuando se siente vulnerado en su sexualidad”

Además, sostuvo que le está dando la cara a la ciudadanía y a la Fiscalía, por lo que se defenderá en los estrados judiciales de todo lo que se le acusa, también aseguró que una vez supere este proceso interpondrá las denuncias contra la persona que hoy lo acusa.

“Ustedes saben que pasó hace cuatro años, un capitulo muy parecido al que hoy estamos viviendo en el cual afectaron la campaña que tenía Jorge Bolívar a la Alcaldía de Ibagué, yo quiero ser alcalde porque es una pasión de servirle al pueblo, peor no una obsesión”, destacó.

Finalmente, aseveró que pareciera que hay miedo que llegue al tarjetón, por lo que advirtió que ha visto ataques en su contra en las últimas semanas, pero resaltó que espera ser candidato a la Alcaldía de Ibagué por el Partido Conservador.