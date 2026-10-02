Concejales advierten presuntos casos de corrupción en el cuerpo de agentes de tránsito de Ibagué

Ibagué

Un grupo de concejales de Ibagué recibieron un caso en el que denuncian que existiría una presunta red conformada por abogados y agentes de tránsito para manejar los pruebas de alcoholemia en los operativos que se desarrollan en la capital del Tolima.

“Nos han enviado unos correos y mensajes por WhatsApp, por lo delicado de este caso lo remitiremos a control interno de la Alcaldía, si le pedimos a la alcaldesa que se atienda este tema. Nos han denunciado que existiría un presunta red de chantaje”, destacó César Franco, concejal del Partido Cambio Radical.

Según Franco, un grupo de abogados tendría información preferencial para el manejo de los casos de pruebas de embriaguez en los que asesorarían a los sancionados.

“Se menciona de plata para asignar áreas a los agentes de tránsito, entonces necesitamos que la Secretaría de Movilidad le pongan atención a estos casos, incluso se habla que ya están los casos en control único disciplinario, por lo que pedimos investigación”, sostuvo Franco.

Sobre el tema también habló el concejal del Partido de la U, Camilo Acevedo, resaltó que también recibió denuncias contra integrantes del cuerpo de agentes de tránsito de Ibagué, por lo que esperan abordar esta problemática en las sesiones ordinarias para que la oficina de control único disciplinario entregue un balance de las investigaciones que se adelantan.

“Es un tema preocupante, hay denuncias que indican que se ha consignado dinero a Nequi por parte de infractores, hacemos un llamado a la ciudadanía para que haga las denuncias respectivas para que se adelante la investigación”, puntualizó.