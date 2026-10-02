Ministerio de Salud advierte posible aumento de los casos de dengue en el Tolima

Tolima

El secretario de Salud del Tolima, Luis Eduardo González, reveló que el departamento podría presentar un repunte en el número de casos de dengue al cierre del presente año, debido a las condiciones relacionadas con el inminente fenómeno de El Niño.

De acuerdo con el funcionario, en lo corrido del año se han confirmado 2.416 casos de dengue en el departamento, cifra que probablemente aumente de manera considerable en los próximos meses.

“Los zancudos se proliferan teniendo en cuenta que hay mayores depósitos de agua. Recordemos que los depósitos lo que nos va a generar es la reproducción del mosquito, del vector, y esto a su vez la enfermedad. Si vemos fuentes de agua que se secaron, algunos inservibles con depósitos de agua, rápidamente hacer la revisión, generar que estén secos”, solicitó González.

Los municipios que más preocupan son El Espinal, Melgar y Chaparral, que suelen concentrar la mayoría de casos de dengue, según el promedio de habitantes.

“Hay que lavar nuestras albercas, depositar todas las basuras en lugares donde debemos hacerlo, para disminuir el crecimiento del vector. 2.416 casos nuevos de dengue, lo que se espera, de acuerdo con el Ministerio de Salud, es que se van a aumentar el número de casos”, señaló.

En Ibagué, la vacuna contra el dengue es gratis solo para niños de 8 y 9 años que estén cursando cuarto grado de primaria.

Finalmente, con relación a las enfermedades transmitidas por vectores, el secretario reveló una reciente muerte en el Tolima por fiebre amarilla, luego de dos meses sin reportes. El caso se registró en el municipio de San Antonio, por lo que pidió tampoco bajar la guardia sobre esta enfermedad que deja 183 contagiados, de los cuales han fallecido 70, desde 2024.