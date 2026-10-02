Viceministra de defensa revisó situación de violencia en la región

Norte de Santander

Una apretada agenda tuvo en las últimas horas en esta ciudad, la viceministra de Defensa Claudia Carrasquilla, quien revisó la situación de seguridad en la región.

La funcionaria inicialmente se reunió con los empresarios de la Gran Alianza para revisar las preocupaciones de los gremios económicos en materia de inseguridad y recesión económica deriva de varios factores en esta zona de frontera.

Posteriormente, se reunión con el alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo para mirar el plan de seguridad que se ha puesto en marcha con las autoridades y sus resultados en las comunas y el área metropolitana.

Luego cerró su permanencia en la ciudad, con un encuentro con el gobernador de Norte de Santander William Villamizar para examinar la situación de violencia en el Catatumbo y las acciones trazadas por el gobierno nacional para recuperar la seguridad en ese territorio.

“La dama de hierro” como se ha hecho conocer, expresó a las autoridades locales y departamentales su disposición para apoyar y contribuir en acciones que permitan restablecer el orden en esta zona del país.