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02 oct 2026 Actualizado 17:54

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Cúcuta

Positivo balance de simulacro de riesgo público en Cúcuta

El ejercicio de prevención se cumplió en el Palacio de Justicia

Simulacro en el Palacio de Justicia en Cúcuta / Foto Caracol Cúcuta

Simulacro en el Palacio de Justicia en Cúcuta / Foto Caracol Cúcuta

Simulacro en el Palacio de Justicia en Cúcuta / Foto Caracol Cúcuta
Cúcuta
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Norte de Santander

Una hora duró el simulacro que se adelantó en la sede del Palacio de Justicia en la ciudad de Cúcuta y que tuvo como propósito examinar la reacción de los trabajadores de la rama judicial .

Yuli Figueredo Directora Seccional de la Administración Judicial dijo a Caracol Radio que “el balance fue altamente positivo, logramos articularnos con la alcaldía, el Ejército nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, el Cti y el Banco de la Republica y la Rama Judicial”.

Explicó que este fue “un ejercicio que nos permite comprometernos, evaluar, sensibilizarnos, frente a cualquier eventualidad. El riesgo público traducido como un atentado terrorista y saber como nosotros estamos preparados para afrontar una situación de estas”.

“Nos encontramos en una ciudad donde el riesgo es alto, difiere de otras ciudades, del país. Hemos analizado, evaluado el ejercicio, que fue bastante importante y que nos dejó lecciones aprendidas” dijo la funcionaria judicial.

Finalmente dijo que el simulacro sirvió para “evaluar y hacer ajustes en todos estos protocolos que permitan propender por la seguridad de nuestros servidores judiciales en el palacio de Justicia”.

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