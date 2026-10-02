Dos jóvenes asesinados en El Zulia

Norte de Santander

Una nueva ola de violencia sacude al municipio de El Zulia luego el asesinato de dos jóvenes en los sectores de La Milagrosa y Las Piedras durante la presente semana.

Frente a esta situación, líderes sociales de la zona denuncian que la cifra de víctimas mortales menores de 28 años ya supera los 30 casos en lo que va del año, en medio de presuntas “limpiezas sociales” ejecutadas por grupos armados que operan en el territorio.

Los hechos más recientes corresponden al asesinato del joven Marco Tulio en el sector de Las Piedras y un hecho sicarial registrado en el barrio La Milagrosa.

Según las hipótesis manejadas por las autoridades, estas muertes responderían a un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales que se disputan el control territorial y el microtráfico en la zona.

En diálogo con Caracol Radio, Óscar García, presidente de la Primera Asociación Juvenil del Zulia y defensor de derechos humanos, advirtió sobre la grave vulnerabilidad a la que están expuestos los habitantes por cuenta de la inacción institucional manifiesta que “al haber ausencia de la Policía Nacional e incluso de la misma administración municipal, se les da campo abierto a estos grupos al margen de la ley para que puedan hacer y deshacer dentro de nuestro territorio. Es sumamente preocupante ver que son jóvenes menores de 28 años los que están quedando en medio de esta ausencia territorial”.

A esto, según el líder comunitario, se suma la ineficacia de las estrategias de seguridad implementadas por la fuerza pública, pues los operativos se limitan a intervenciones esporádicas en el centro y que no resuelven la problemática de fondo en la zona rural ni en los barrios de mayor presencia de grupos armados, donde la fuerza pública no ingresa después de las seis de la tarde de forma permanente.

Advierte que la falta de oportunidades educativas y laborales en el municipio, García recordó el reciente ataque a la estación de policía local con un dron, el cual era manipulado por un menor de edad a cambio de incentivos económicos. “¿Qué estaba haciendo un menor de 14 años ahí? Debería estar estudiando con un cuaderno y un lapicero, pero le ofrecen sumas desde los dos millones de pesos para atacar la estación. Al no haber oportunidades académicas ni empleo, esa se convierte en una oferta de salvedad que el estado no da.”

Durante la entrevista, se reveló que el municipio de El Zulia no cuenta con una política pública de juventud articulada o una ruta para la inversión social, programas de emprendimiento y cobertura educativa.