“Seguiré en la lucha”: líder amenazada en Norte de Santander

Norte de Santander.

La líder María Cristina Vargas, integrante de la organización Madres del Catatumbo por la Paz y consejera de paz del departamento, aseguró que continuará defendiendo a las víctimas del conflicto armado pese a las amenazas que viene recibiendo desde hace aproximadamente un mes y que, durante la última semana, se han presentado de manera reiterada.

“Lamentablemente he venido recibiendo unas amenazas hace aproximadamente un mes, que se extendieron esta semana, esta última semana, de manera muy reiterativa, donde incluyen a mi familia también”, relató Vargas en diálogo con Caracol Radio.

La líder social explicó que las intimidaciones estarían relacionadas con algunas situaciones en las que ha participado en defensa y protección de las víctimas y de población vulnerable.

“Por algunos hechos internos que han sucedido con algunas situaciones en defensa y protección de las víctimas del conflicto armado y de la población vulnerable”, señaló.

Aunque las amenazas, según la dirigente, provendrían presuntamente de un grupo armado, aclaró que será la investigación de las autoridades la que permita establecer quién está detrás de estos hechos.

“Supuestamente de un grupo armado, pues no puedo, eso le corresponde a la Fiscalía y a las investigaciones mirar la veracidad, pero siempre ha sido bastante traumatizante para mí”, afirmó.

Vargas cuenta con un esquema de protección de la UNP desde 2023 y reconoció que, pese a estas medidas, las amenazas generan preocupación.

“Yo cuento con un esquema de protección desde la UNP del 2023. Tengo un esquema bastante fuerte de protección, pero pues siempre preocupa porque, como sabemos, ha habido atentados a personas que tienen esquema de protección y también han sufrido las consecuencias sus hombres de protección”, explicó.

A esta situación se suma su condición de adulta mayor y una discapacidad de movilidad, circunstancias que, según manifestó, incrementan su preocupación frente a las intimidaciones.

“Soy también una adulta mayor, ya de 65 años, con un tema de discapacidad de movilidad, entonces esto siempre me preocupa”, dijo.

Frente al proceso que adelantan las autoridades, Vargas aseguró que la Fiscalía de Derechos Humanos ha estado pendiente de su caso y que también ha recibido respaldo de diferentes organizaciones sociales.

“La Fiscalía de Derechos Humanos ha estado muy pendiente, las organizaciones, la solidaridad sí ha sido bastante y uno se siente acompañado”, manifestó.

La líder social también destacó el respaldo de Carmen García, presidenta de Madres del Catatumbo, organización de la que hace parte.

“Uno se siente acompañado. Lo que pasa es que es un proceso investigativo que ellos tienen que llevar a su fin para poder esto darle continuidad, que esto no siga sucediendo”, agregó.

Pese a las amenazas, Vargas fue enfática en que no pretende abandonar el trabajo que viene desarrollando en defensa de las comunidades.

“Lo que sí le puedo reiterar es que seguiré, seguiré en la lucha, seguiré con mis convicciones, seguiré luchando por las personas que confían en nosotros y que necesitan que nosotros seamos su voz”, sostuvo.

Y a quienes estarían detrás de las intimidaciones les envió un mensaje para que cesen las acciones violentas contra los líderes sociales.

“Ya paren, que aquí necesitamos paz, que necesitamos perdón, que necesitamos solidaridad, que ellos también tienen familia, que ellos también vienen de un hogar, que no olviden nunca eso”, expresó.

Finalmente, María Cristina Vargas insistió en que continuará con su labor pese al riesgo: “No vamos a dejar por nada del mundo de hacer nuestra tarea. Que se sienten y recapaciten, que Colombia necesita paz y necesita perdón, que la guerra no nos está llevando a ninguna parte”.