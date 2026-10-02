50 víctimas de minas antipersonal serán atendidas por el HUEM

HUEM brindará atención a víctimas de mina antipersonal en el Catatumbo/ Foto Archivo( Thot )

Norte de Santander

Gran expectativa genera en la región la primera jornada de identificación de personas con amputaciones causadas por minas antipersonal, municipios sin explosionar, y trampas explosivas.

La presidente de la Asociación que los representa Mileyni Ramirez Guevara dijo a Caracol Radio que “para nosotros los sobrevivientes por minas antipersonal es muy significativo e importante esta jornada que se va a realizar el 2 de octubre”

Agregó que “las víctimas son personas humildes, que no saben leer ni escribir, viven en territorios lejanos al casco urbano, y no conocen la ruta de atención”.

Explicó que “esto nos facilita a nosotros poder acceder inmediatamente a todos los servicios médicos especializados para mejorar la condición de cada sobreviviente, que en esta zona del país por culpa del conflicto son muchos”.

Inicialmente la atención de rehabilitación será brindada por el centro asistencial a cincuenta víctimas del conflicto en el departamento.

Desde la Consejería de Paz en Norte de Santander existe un registro de 1.108 sobrevivientes por mina antipersonal, población civil y miembros de la fuerza pública.

El evento es apoyado por el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de la Defensa, La Gobernación de Norte de Santander, y el Hospital Erasmo Meoz.