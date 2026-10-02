Universidad de Cartagena presenta al Papa León XIV un llamamiento por la protección de la Amazonía

La Universidad de Cartagena, a través de su Instituto de Investigaciones en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible (IICCDS), presentó a Su Santidad el Papa León XIV el “Llamamiento a la Santa Sede por la Protección de la Amazonía”, una iniciativa académica y científica que busca llamar la atención internacional sobre las graves amenazas ambientales y sociales que enfrenta este territorio y, particularmente, sobre sus consecuencias para la salud de los pueblos indígenas.

El Llamamiento fue coordinado por la Universidad de Cartagena, bajo el liderazgo del profesor Jesús Olivero-Verbel, director del IICCDS, y contó con las contribuciones de Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Bolivia; Claudia Vega, del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), Perú; y María Elena Crespo-López, de la Universidade Federal do Pará (UFPA), Brasil. Ante la imposibilidad de esta última de asistir a la audiencia, el IICCDS invitó al profesor Luis Fernández, de Wake Forest University y cofundador de CINCIA, quien acompañó a la delegación durante el encuentro.

Como gestor del encuentro y representante de la Universidad de Cartagena, el profesor Olivero-Verbel expuso los aspectos centrales del Llamamiento y destacó la necesidad de promover una respuesta internacional capaz de aportar a la protección de la Amazonía y, de manera especial, a la salud y el bienestar de los pueblos indígenas que ancestralmente han cuidado este territorio.

Uno de los mensajes centrales fue la preocupante exposición al mercurio asociada con la minería de oro. Numerosas comunidades amazónicas, incluidos niños y niñas, están expuestas a este metal tóxico y, simultáneamente, enfrentan otras presiones ambientales, sociales y económicas que comprometen su calidad de vida y la sostenibilidad de sus territorios.

El representante de la Universidad de Cartagena también destacó ante el Pontífice el extraordinario valor de la Amazonía, no solo como patrimonio natural que debe preservarse, sino como un verdadero paraíso de biodiversidad y un inmenso reservorio de genes, moléculas, materiales y procesos naturales cuyo estudio podría generar beneficios científicos, médicos y biotecnológicos de alcance global.

El Papa León XIV escuchó atentamente la presentación mientras observaba la portada del Llamamiento, cuya ilustración refleja el deterioro de la Amazonía asociado con la minería de oro y el impacto del mercurio sobre la salud y el bienestar de sus habitantes. Al concluir la conversación, recibió la publicación y continuó el encuentro con los demás integrantes de la delegación.

La Universidad de Cartagena confía en que el Llamamiento contribuya a amplificar la voz de las comunidades amazónicas y a movilizar acciones frente a las amenazas que afectan a uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Asimismo, plantea la necesidad de una mayor responsabilidad social a lo largo de la cadena de valor del oro, de manera que quienes obtienen beneficios de su extracción, refinación y comercialización contribuyan también a enfrentar las consecuencias ambientales, sociales y sanitarias asociadas con esta actividad.

Como parte de la proyección internacional del Llamamiento, el profesor Jesús Olivero-Verbel, por invitación de Óscar Campanini, participará en encuentros con organizaciones de la sociedad civil e instituciones en Alemania, Bélgica y Austria, incluida una reunión con representantes de la Unión Europea. En estos espacios, la Universidad de Cartagena continuará divulgando sus principales mensajes y promoviendo el diálogo y la cooperación en favor de la Amazonía.

La Universidad de Cartagena agradece a la Santa Sede y a Su Santidad el Papa León XIV la oportunidad de llevar este mensaje ante la comunidad internacional. La Amazonía es un ecosistema estratégico para todo el planeta, esencial para la regulación del clima y hogar ancestral de pueblos cuyo conocimiento de la naturaleza constituye un legado invaluable para la humanidad. Su futuro depende de nuestra capacidad para transformar la preocupación en acciones concretas. Preservarla constituye una responsabilidad compartida con quienes la habitan hoy y con las generaciones que heredarán las consecuencias de nuestras decisiones.