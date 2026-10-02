Cuando uno no cabe, se tiene que ir y el Centro Democrático tiene que recuperar sus bases: Cabal

La exsenadora María Fernanda Cabal habló en 6AM de Caracol Radio sobre su decisión de renunciar al Centro Democrático, partido del que participó en su creación, y explicó las razones que la llevaron a cerrar ese ciclo político.

Cabal aseguró que recibe con satisfacción esta nueva etapa y destacó que ahora podrá desarrollar su proyecto político sin depender de una estructura partidista.

“Cuando uno no cabe, se tiene que ir”

La exsenadora señaló que su salida se produce después de un ciclo de varios años dentro del Centro Democrático y recordó su participación en la creación de la colectividad y en la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos.

“Estoy inmensamente feliz de no tener jefes, de crear mi propio destino, sembrando desde las ideas que vengo defendiendo hace 15 años”, afirmó.

Cabal también aseguró que esperaba una respuesta formal del partido frente a una solicitud que había presentado, pero que nunca recibió una contestación.

“Ese silencio y esa ausencia de acuse de recibo también es una forma de comunicar que siento que no fue la correcta”, manifestó.

La exsenadora dijo que se retira sin rencillas y con gratitud hacia quienes la acompañaron durante su trayectoria en el partido.

“Cuando uno no cabe, uno se tiene que ir, pero no azotando la puerta”, sostuvo.

Críticas al rumbo del Centro Democrático

Durante la entrevista, Cabal cuestionó la decisión del Centro Democrático de acercarse al centro político y aseguró que, a su juicio, ese movimiento no correspondía con las bases electorales de la colectividad.

“Yo siento que el presidente Uribe, a mi juicio el mejor presidente de los últimos cien años, gobernó con políticas de derecha”, dijo.

La exsenadora consideró que existe una diferencia entre las ideas que históricamente defendió el expresidente Álvaro Uribe y la manera como actualmente se identifica al partido.

Según Cabal, las diferencias doctrinales fueron discutidas públicamente porque, en su opinión, no tuvieron suficiente espacio dentro del debate interno de la colectividad.

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