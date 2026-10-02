Sofitel Legend Santa Clara Cartagena es reconocido en Luxury Lifestyle Awards 2026

Sofitel Legend Santa Clara Cartagena ha sido reconocido nuevamente por Luxury Lifestyle Awards, que distinguió al hotel como ganador en la categoría Best Luxury Heritage Hotel in Colombia 2026, un reconocimiento que destaca su propuesta dentro de la hotelería de lujo y patrimonio del país.

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La distinción pone en valor la capacidad de Sofitel Legend Santa Clara Cartagena para integrar su legado histórico con el lujo contemporáneo, la personalización del servicio y una experiencia profundamente conectada con la cultura de Cartagena.

El reconocimiento se suma a la historia de distinciones de la propiedad dentro de Luxury Lifestyle Awards. La organización ya había reconocido a Sofitel Legend Santa Clara Cartagena como Best Luxury Heritage Hotel in Colombia en 2023, destacando entonces la combinación entre historia, modernidad, servicio personalizado e inmersión cultural que caracteriza al hotel.

Cuando el patrimonio se convierte en una forma de lujo

En Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, el patrimonio es parte esencial de la experiencia. El hotel ocupa el antiguo Convento de Santa Clara de Asís, construido en el siglo XVII para albergar a la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara. Tras diferentes etapas en su historia, el edificio renació como hotel en 1995 y, después de un proyecto de restauración y rediseño, se convirtió en Sofitel Legend Santa Clara Cartagena en 2012.

Hoy, sus claustros, patios, jardines y elementos arquitectónicos conviven con una propuesta contemporánea de hospitalidad francesa. La experiencia incorpora gastronomía, bienestar, servicio personalizado y espacios diseñados para el viajero contemporáneo, sin perder la esencia histórica del edificio.

Esta convivencia entre historia y presente es uno de los elementos que Luxury Lifestyle Awards ha asociado con la propuesta del hotel. En su perfil dedicado a Sofitel Legend Santa Clara, la organización destaca la manera en que la propiedad integra los colores, sabores y tradiciones de Cartagena en la experiencia del huésped.

Más que alojarse en un edificio histórico, la propuesta invita a habitar una parte de Cartagena.

Una historia que sigue evolucionando

El reconocimiento de 2026 llega en un momento en el que el concepto de lujo en la hotelería continúa evolucionando. Junto al diseño, la exclusividad y el confort, cobran relevancia atributos como la autenticidad, el sentido de lugar, la cultura y la capacidad de ofrecer experiencias vinculadas de manera genuina con el destino.

Para Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, ser reconocido como Best Luxury Heritage Hotel in Colombia significa poner en valor una identidad construida a partir de la arquitectura, la historia, la cultura local y una hospitalidad que busca mantener vivo ese legado mientras lo interpreta desde el presente.

Luxury Lifestyle Awards es un programa internacional dedicado a seleccionar, reconocer, celebrar y promover marcas y servicios del segmento de lujo alrededor del mundo. Sus categorías abarcan diferentes industrias y, dentro de la hotelería, reconocen propuestas que representan distintas expresiones del lujo.