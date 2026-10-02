Ecopetrol nombra gerente general encargado para Refinería de Cartagena

Ecopetrol informó que Carlos Mario Ríos Hurtado asumió a partir de hoy, 1° de octubre de 2026 como Gerente General encargado de la Refinería de Cartagena.

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Carlos es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, y magíster en Ingeniería de la Universidad de los Andes, con énfasis en procesos de refinación.

Cuenta con 23 años de trayectoria en Ecopetrol, donde ha liderado y participado en iniciativas estratégicas de ingeniería, optimización de procesos, confiabilidad operativa y mejora del desempeño en el negocio de refinación.

A lo largo de su carrera ha asumido diversos desafíos de liderazgo técnico y organizacional, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades operativas y al desarrollo de equipos de alto desempeño. Actualmente ejerce como jefe del Departamento de Ingeniería de Procesos de la refinería de Cartagena.

Alfonso Núñez, quien venía desempeñándose como Gerente General encargado, retorna a su rol como jefe del Departamento de Operaciones de Refinería de Cartagena SAS. Durante su encargo, se destacó por su liderazgo y capacidad de gestión para mantener la estabilidad operativa y la entrega oportuna de combustibles a la región Caribe y el país.