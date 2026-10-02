Abrió sus puertas nueva oficina comercial de Afinia en Mompox, Bolívar

Afinia, filial del Grupo EPM, cuenta con una nueva sede de oficina comercial en Mompox, donde los clientes-usuarios podrán continuar realizando sus trámites y recibir atención personalizada sobre los servicios que ofrece la compañía.

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La nueva oficina está ubicada en la calle 20 # 2-10, en inmediaciones de la iglesia San Francisco, en el centro histórico de Mompox.

El horario de atención se mantiene de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Con este cambio, los clientes-usuarios cuentan con un espacio más para acercarse a Afinia y recibir orientación sobre diferentes alternativas relacionadas con su servicio de energía.

En esta sede podrán suscribir convenios de pago, recibir asesoría personalizada sobre alternativas para ponerse al día con su factura y conocer los beneficios disponibles.

La compañía recuerda que anteriormente la atención se prestaba en la sede ubicada en la carrera 1A # 18-43 y a partir de esta semana, los trámites y servicios presenciales serán atendidos en la nueva ubicación.

Afinia invita a los clientes-usuarios de Mompox a acercarse a esta nueva sede y aprovechar los canales de atención disponibles para resolver sus inquietudes y encontrar alternativas que les permitan mantener al día su servicio de energía.