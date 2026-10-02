Ranking internacional ubicó a Unicartagena como la cuarta más importante de Colombia

La Universidad de Cartagena volvió a figurar entre las instituciones de educación superior colombianas destacadas en el panorama académico internacional. Así lo establece la edición 2027 del World University Rankings, elaborado por Times Higher Education (THE), una de las mediciones universitarias de mayor reconocimiento a nivel mundial.

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De acuerdo con los resultados publicados, la institución cartagenera se encuentra en el grupo de universidades colombianas ubicado entre los puestos 1.401 y 1.600 del escalafón global.

Con esta clasificación, la Universidad de Cartagena aparece en el cuarto lugar entre las instituciones colombianas de acuerdo con el orden de los rangos establecidos por THE. Comparte esa misma franja internacional con la Universidad Icesi, la Universidad de Antioquia y la Universidad de La Sabana.

El listado nacional es encabezado en esta edición por la Universidad de los Andes, que logró ingresar al grupo de las primeras 1.000 universidades del mundo, seguida por la Universidad de la Costa, de Barranquilla, ubicada en el rango de 1.001 a 1.200.

El resultado representa un cambio frente a la clasificación de 2026, cuando la Universidad de la Costa había ocupado el primer lugar entre las instituciones colombianas y ninguna universidad del país había conseguido ubicarse dentro de las primeras 1.000.

La clasificación de THE tiene en cuenta diferentes indicadores relacionados con la actividad académica de las universidades, entre ellos la enseñanza, la investigación, la calidad de las publicaciones científicas, la relación con el sector productivo y la dimensión internacional.

Así quedó el top 10