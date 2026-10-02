Cartagena: destino preferido para turistas en semana de receso escolar

La Semana de Receso, que este año irá del 5 al 11 de octubre, vuelve a ser un periodo clave de viaje para los colombianos.

De acuerdo con los datos de Civitatis para esta temporada, se observan cambios en los destinos elegidos, tanto entre quienes salen del país como entre quienes optan por viajar dentro de Colombia.

España continúa ocupando el primer lugar entre los destinos internacionales elegidos por los colombianos; sin embargo, el ranking de 2026 refleja una mayor variedad de países y ciudades frente al año anterior.

Buenos Aires gana terreno y aparecen nuevos destinos

Uno de los comportamientos más significativos se registra en Buenos Aires, que casi duplica su peso dentro del total de reservas frente a 2025.

Italia también gana terreno y refuerza su posición como segundo país más reservado, con Roma, Florencia y Milán entre los destinos destacados. A estos cambios se suma Japón, que aparece en el octavo lugar entre los países más reservados para esta Semana de Receso

El movimiento se da además en un contexto particular para quienes contemplan viajes internacionales. Octubre coincide con un periodo de menor afluencia turística en distintos destinos europeos y, dependiendo del lugar, mejores condiciones de precio frente a los meses de mayor demanda.

Dentro de Colombia, el Caribe vuelve a ser el protagonista

Dentro de Colombia también hay cambios frente al año anterior.

Mientras Medellín ocupaba el primer lugar en 2025, para esta Semana de Receso Cartagena pasa a liderar, seguida por Santa Marta, Medellín y San Andrés.

El cambio resulta aún más evidente cuando se observa el peso del Caribe: Cartagena, Santa Marta y San Andrés concentran alrededor del 54 % de las reservas nacionales analizadas para 2026, frente a cerca del 27 % un año atrás.

También cambia lo que se reserva en destino

En Colombia, los free tours lideraban buena parte de los primeros puestos en 2025; este año, el traslado en Cartagena ocupa el primer lugar y también aparecen entre los más demandados los de Bogotá, Medellín y San Andrés.

Fuera del país se observa un comportamiento similar. Los traslados aparecen entre los servicios con mayor demanda en Madrid, Río de Janeiro, Punta Cana, Buenos Aires, Ciudad de Panamá y París. Al mismo tiempo, se incorporan visitas guiadas de pago, como la de los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina.

Los datos muestran que la elección del destino no es el único cambio en la forma de viajar de los colombianos. El comportamiento de las reservas sugiere un viajero que no solo decide dónde ir, sino que también incorpora parte de la logística y de las actividades que realizará una vez llegue al destino.

Para esta Semana de Receso, los traslados ganan espacio tanto dentro como fuera de Colombia, junto con otras opciones como las visitas guiadas de pago, mostrando una mayor atención a los servicios que hacen parte del viaje.