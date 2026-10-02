Adulto y menor de edad, implicados en presunto atraco a turista en el centro de Cartagena

Este caso policiaco comenzó en una zona turística de Cartagena y terminó en medio del movimiento del mercado de Bazurto.

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Un ciudadano colombiano caminaba por el sector hotelero de La Boquilla cuando fue interceptado por dos personas que, mediante intimidación con un arma de fuego, le hurtaron una cadena de oro con varios dijes, cuyo valor supera los 20 millones de pesos.

Pero esta vez, el hurto no terminó como los delincuentes esperaban, apenas ocurrió el hecho, la víctima tomó su teléfono celular y llamó a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional.

Rápidamente desde la central de monitoreo de videovigilancia de la ciudad se hizo seguimiento a la ruta de escape. Las cámaras permitieron identificar a los presuntos responsables cuando huían a toda velocidad a bordo de una motocicleta Pulsar de color negro por la avenida Pedro de Heredia.

La alerta llegó a las patrullas, y entonces comenzó el Plan Candado.

Los uniformados cerraron las posibles rutas de escape y el cerco terminó por encontrarlos a la altura del mercado de Bazurto.

Allí fueron detenidos los dos presuntos responsables y recuperada la cadena que minutos antes había sido hurtada.

UNA MOTO PRESTADA

Pero detrás de esta captura hay un detalle que llamó especialmente la atención de los uniformados.

El conductor de la motocicleta es un adolescente de 16 años y de acuerdo con la información conocida, el menor habría solicitado la motocicleta prestada a un familiar con el argumento de que la utilizaría para desplazarse a realizar una tarea escolar con un compañero.

La motocicleta terminó siendo utilizada, presuntamente, para huir después de cometer el hurto.

El otro capturado es un joven de 19 años, conocido con el alias de “Cabarcas”, quien, según la información recopilada por los uniformados, habría sido quien descendió de la motocicleta, abordó a la víctima y la intimidó con el arma de fuego.

Durante el procedimiento, la Policía Nacional incautó un arma de fuego de letalidad reducida con tres cartuchos, inmovilizó la motocicleta Pulsar 200 y recuperó la cadena de oro y sus dijes.

El valor de los elementos recuperados supera los 20 millones de pesos.

UNA POLICÍA QUE REACCIONA.

La rápida comunicación de la víctima, el uso de las cámaras de videovigilancia y la reacción coordinada de las patrullas fueron determinantes para cerrar el cerco.

“En Cartagena tenemos una Policía Nacional profesional y comprometida. Tenemos un Plan Candado que funciona. A quienes pretendan venir a afectar la tranquilidad de nuestra comunidad, les vamos a cerrar el paso y los vamos a llevar ante la justicia.” afirmo el Coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

El capturado mayor de edad y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, el adolescente fue puesto a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia, que adelantará las gestiones ante las autoridades administrativas para el restablecimiento de sus derechos y la actuación ante las autoridades competentes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.