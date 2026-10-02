Nuevo Chambacú Ligas Mayores abre sus puertas con una amplia oferta deportiva en Cartagena

Cartagena cuenta desde este 2 de octubre con una nueva oferta para la práctica deportiva y la recreación. La Fase 2 del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, denominada ‘Ligas Mayores’, abrió oficialmente sus puertas a la ciudadanía con escenarios destinados a distintas disciplinas y grupos de edad.

El nuevo espacio complementa la primera fase del complejo, denominada Ligas Menores, y hace parte de la transformación del sector de Chambacú en un escenario para la práctica, formación y competencia deportiva.

Entre los principales escenarios se encuentra una cancha de fútbol 11 con grama sintética, equipada con graderías y zonas técnicas para entrenamientos, partidos y competencias.

“Tenemos esta cancha de fútbol 11, que es la cancha más grande de Cartagena”, destacó Andrés Porras, director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER).

Béisbol y sóftbol

La segunda fase también cuenta con un estadio de béisbol menor y sóftbol, que fue reconstruido integralmente. El escenario dispone de graderías, zonas técnicas y espacios complementarios.

De acuerdo con el IDER, este escenario tendrá como principales usuarios a clubes deportivos, la Liga de Béisbol y Sóftbol y los torneos y competencias que se desarrollen en la ciudad.

Espacios para diferentes disciplinas

La oferta se extiende a una cancha múltiple, donde se podrán practicar microfútbol, voleibol y baloncesto, según la programación y disponibilidad del escenario.

A esto se suma un skatepark remodelado, que incorpora nuevas rampas para la práctica de deportes urbanos. Además, se habilitó un espacio específico para niños que se encuentran en etapa de iniciación.

Otra de las novedades es una pista push bike, un circuito infantil pensado para niños pequeños que están aprendiendo a desplazarse en bicicletas de impulso o sin pedales. Este tipo de actividad contribuye al desarrollo del equilibrio, la coordinación y la confianza antes de pasar a bicicletas convencionales.