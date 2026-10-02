Críticas contra director de Caro y Cuervo por usar canales institucionales en opiniones personales

El director del Instituto Caro y Cuervo, Sergio Esteban Vélez, generó una fuerte polémica en la comunidad cultural colombiana al publicar un video institucional en el que califica la muerte y el suicidio del escritor Andrés Caicedo como un “pliego de cargos morales” y una “trampa mortal” provocada por su rechazo absoluto a las normas y a la institucionalidad.

El pronunciamiento fue emitido a través de las redes oficiales de la entidad la noche en que Caicedo habría cumplido 50 años de su natalicio.

En el video, el funcionario cuestiona duramente la decisión del autor de acabar con su vida y critica la supuesta romantización de su figura.

Vélez argumenta que el suicidio de Caicedo a los 25 años constituyó un daño al patrimonio literario de la nación, bajo la premisa de que su muerte “nos arrebató las grandes obras literarias que pudo haber escrito”

Afirma que la rebeldía extrema del autor de ¡Que viva la música! y su desprecio por el orden establecido se convirtieron en su propia condena. Usó expresiones como “a Andrés Caicedo lo mató el vértigo de su propio dolor” y sentenció que su genio se estrelló contra el vacío de su autodestrucción.

Vélez construye un relato sobre Arango centrado en lo que presenta como su alejamiento de la izquierda y su posterior acercamiento a la fe. Para el director, el escritor comprendió que “la verdadera y única revolución no se hace en la barricada, ni con el odio de clases, sino en las honduras de la conciencia individual”.

Comentarios

En la sección de comentarios del video, que circuló especialmente en Instagram, los usuarios reaccionaron con ironía y rechazo. “¿Entonces la cuenta del Instituto Caro y Cuervo ahora es el TikTok personal de este señor, o cómo es la cosa?”, escribió un usuario con 479 likes.

Otro comentó: “Botón de me asquea. Reportemos esto como fraude”, con 208 interacciones, mientras que otro usuario resumió el tono del video con una sola pregunta: “¿Y esta homilía?”

“Yo no dudo ni un segundo de que un psiquiatra me secundaría en decirle que usted es muy ignorante y muy responsable al asociar el último y el más grave de los síntomas de una enfermedad mental sin tratamiento efectivo y empeorada con una automedicación de drogas y alcohol como fue la de Caicedo con La rebeldía y el rechazo a las normas y la institucionalidad”.