“Deberíamos ganar en primera vuelta”: Onyx Lorenzoni, integrante de campaña de Flávio Bolsonaro

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Onyx Lorenzoni, exministro de Jair Bolsonaro y, actualmente, integrante de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro, estuvo en 6AM W de Caracol Radio y se refirió sobre las elecciones presidenciales de Brasil.

En Brasil hay una polarización política y todo apunta a que habrá segunda vuelta entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, sin embargo, para Onyx Lorenzoni habrá un ganador en la primera jornada de elecciones.

“Nosotros tenemos encuestas y acreditamos que deberemos ganar en primera vuelta por dos o tres puntos más que Lula. Cuando esto ocurre, que será el próximo domingo, tenemos la certeza de que el centro deberá migrar para la candidatura de Flávio Bolsonaro, permitiéndonos ganar a final de octubre”, manifestó.

Lorenzoni reveló que no hay indicios de interferencias ni intervenciones del Gobierno Donald Trump en la campaña de Flávio Bolsonaro, ya que la campaña política en Brasil es independiente de los intereses americanos.

“Lo que tenemos en Brasil hoy es una disputa entre la derecha, los conservadores, contra la izquierda, que infelicitó al Brasil. La cuenta que la población brasileña paga hoy es muy grande. Están endeudados y con dificultades financieras muy grandes”, explicó.

De igual manera, el exministro se refirió a las presuntas acusaciones por corrupción que recibió Jair Bolsonaro y detalló su situación judicial.

“El presidente Bolsonaro nunca fue acusado de corrupción y recibió una condena porque se reunió con embajadores en el Palacio de Planalto en Brasil. El presidente Bolsonaro recibió una condena y una acusación de que había intentado un golpe en Brasil, lo que es un lío absoluto, pero nadie comprobó esto”, afirmó.

Por último, afirmó sobre la izquierda política que siempre que llega a los países latinoamericanos tienta a quitar la propiedad, aumentar los impuestos y retira la libertad individual.

“Quien vota en Lula, sabe que está votando en favorecimiento a los criminales brasileños. Lula es una tragedia para mi país”, aseguró.

Escuche la entrevista completa:

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