Así apoya Fundación de la Mujer a las familias que lo perdieron todo en el sismo

Colombia

El sismo registrado el pasado 10 de agosto dejó afectaciones en hogares, establecimientos comerciales y negocios de distintas regiones del país. Frente a esta situación, Fundación delamujer activó el respaldo de su Póliza Daños, acompañando a más de 1.800 clientes que contaban con esta protección y que reportaron afectaciones como consecuencia del evento.

A la fecha, los clientes de Fundación delamujer han recibido más de $7.500 millones en indemnizaciones, recursos que representan un respaldo para sus clientes y sus familias en este proceso de recuperación, contribuyendo a retomar su vida personal y familiar, así como sus actividades productivas, de acuerdo con las necesidades de cada uno de ellos.

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Un respaldo en momentos de incertidumbre

Más allá de las cifras, cada indemnización representa una historia. Son familias que dependen de sus ingresos, negocios que sostienen hogares y emprendedores que, frente a una situación inesperada, encontraron en el seguro de daños un respaldo para comenzar nuevamente.

Para muchos de estos clientes, contar con una póliza de Fundación delamujer significó tener un apoyo oportuno en un momento de incertidumbre, permitiéndoles atender parte de las afectaciones ocasionadas por el sismo y avanzar en el restablecimiento de sus actividades.

Testimonio: esperanza y reconstrucción para los negocios locales

“Con mi negocio tengo 6 años y es el sustento de mi familia. Desafortunadamente el 10 de agosto por causa del terremoto, se vino abajo; las vitrinas se quebraron, los estantes se desocuparon, se cayó la mercancía al piso, fue una pérdida total. Esa semana, recibo una llamada de Fundación delamujer preguntándome cómo estaba yo, mi familia y mi negocio, además me informan que tengo una póliza de daños por eventos naturales y que debo iniciar el proceso de reclamación; esto fue un alivio y una esperanza en medio de la frustración, me reconocieron para reparar la estructura de la casa y comprar algunas mercancías”, afirmó Juana María Ortíz, cliente de la organización.

Este acompañamiento refleja la importancia de promover una inclusión financiera responsable, que no solo facilite el acceso a productos y servicios financieros, sino que también contribuya a proteger la capacidad productiva y el bienestar de las personas ante situaciones inesperadas.

Con su Póliza Daños, Fundación delamujer continúa acompañando a sus clientes en los momentos en que más lo necesitan, reafirmando su compromiso de transformar vidas positivamente.

Porque detrás de cada cifra hay una familia, un negocio y un sueño que merece seguir adelante.