Neiva reportó 156 casos de tuberculosis y aumento de morbilidad materna extrema durante 2026

Neiva

Autoridades de Neiva mantiene vigilancia intensificada sobre diferentes eventos de interés en salud pública, entre ellos las enfermedades transmitidas por vectores y la tuberculosis. Durante lo corrido de 2026 se han identificado 156 casos de tuberculosis, 14 más que los registrados a la misma fecha del año anterior.

La tuberculosis se presenta principalmente en poblaciones con condiciones de vulnerabilidad, entre ellas personas privadas de la libertad, habitantes de calle, pacientes con desnutrición y quienes presentan enfermedades que generan inmunosupresión, como el VIH.

Johana Galván, líder del programa, comentó que “otro de los temas que genera atención es el incremento de la morbilidad materna extrema. En Neiva, este año se registran 156 casos, frente a 120 que se tenían a la misma fecha de 2025. Estos eventos corresponden a complicaciones graves durante el embarazo, el parto o los 42 días posteriores, que ponen en riesgo la vida de la madre”.

De igual manera, se destacó la reducción de la natalidad: entre 2016 y 2026 Neiva registra una disminución del 48 % en los nacidos vivos. En lo corrido de este año se contabilizan cerca de 1.200 nacimientos, frente a los 4.500 registrados durante todo 2025.