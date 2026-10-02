Inminente desalojo de cerca de 500 familias de Villa Resistencia en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el personero de Ibagué, Educardo Espinosa, aseguró que previo al desalojo de la invasión Villa Resistencia, se deben garantizar las condiciones y los derechos de las familias vulnerables con una oferta institucional.

“En vulnerabilidad se encuentran adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas en condición de desplazamiento tal como lo indica una decisión de la Corte Constitucional del año 2016”, dijo el personero de Ibagué.

Según Educardo Espinosa, la oferta institucional a las familias vulnerables no se ha hecho, por lo que esperan desde la entidad que se adelante para cumplir los pasos que determina la decisión del Consejo de Estado.

“Una de las observaciones que se había hecho era sobre el censo, pero finalmente fue avalada por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, porque a la gente hay que garantizarle unos derechos previos al desalojo”, sostuvo.

Educardo Espinosa resaltó que el desalojo de Villa Resistencia es inminente porque se debe cumplir con lo ordenado por el Consejo de Estado, por ahora se tiene como fecha tentativa el próximo lunes 5 de octubre.

“A nosotros nos preocupa la garantía de los derechos, por eso seguiremos haciendo el acompañamiento institucional de la Personería. Nosotros nos hemos reunido con los habitantes de Villa Resistencia, ellos quieren un apoyo de arrendamiento, un subsidio o una ayuda para desplazamiento”, puntualizó.

Caracol Radio conoció que fundaciones y organizaciones sociales interpondrían una acción de tutela para que se detenga el desalojo hasta que no se garanticen los derechos a las cerca de 500 familias que residen en este predio propiedad de la Alcaldía de Ibagué.