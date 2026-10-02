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03 oct 2026 Actualizado 00:02

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Medellín

Un hombre murió en Anorí tras pisar una mina antipersonal

La víctima, identificada como Carlos Mario Mejía transitaba por la vereda Moreno Cano cuando pisó el artefacto explosivo que le amputó las extremidades inferiores.

Minas antipersonal- foto archivo cortesía

Minas antipersonal- foto archivo cortesía (Colprensa)

Minas antipersonal- foto archivo cortesía
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Anorí- Antioquia

El alcalde del municipio de Anorí, en el Nordeste de Antioquia, Gustavo Silva, confirmó que un hombre de unos 40 años falleció por un accidente con una mina antipersonal en zona rural.

El mandatario manifestó que el hombre identificado como Carlos Mario Mejía pisó el artefacto en la vereda Moreno Cano. Esta es la misma zona donde se han reportado los casos similares en el corregimiento de Liberia, El Charcón.

Sufrió amputación de sus 2 miembros inferiores por mina antipersonal, y ya nos confirmaron que falleció. Un minero pisó el artefacto y ahí murió. La ambulancia iba por él a recogerlo, pero recibió la información en el camino de que había fallecido ya; entonces, volvió y bomberos se fue a recoger el cuerpo”, reportó el mandatario".

En la zona hay presencia de grupos ilegales como el Clan del Golfo, como el ELN y el frente 36 de las disidencias, donde se disputan el territorio y una de las formas de atacar al enemigo es la instalación de minas antipersonal que afecta a las comunidades que deben transitar la ruralidad.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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