Caficultores de la Sierra Nevada necesitan 14.000 recolectores para atender la cosecha

La caficultura de la Sierra Nevada de Santa Marta requiere cerca de 14.000 recolectores para atender la cosecha en los cuatro municipios cafeteros del Magdalena, en medio de la preocupación del sector por la falta de mano de obra.

Víctor Cordero, gerente de la Red Ecolsierra, hizo un llamado a los trabajadores para que se vinculen a esta temporada y destacó la necesidad de garantizar el relevo generacional en el campo.

“Se necesita mano de obra y aprovecho estos micrófonos, gracias a Caracol Radio, para invitar a mucha gente que nos acompañe en la cosecha que está arrancando. La Sierra necesita aproximadamente 14.000 recolectores para cobijar los cuatro municipios cafeteros”, señaló Cordero.

Como parte de esta estrategia, la organización impulsa “Creo Joven”, un proyecto piloto con más de 30 jóvenes de familias cafeteras que trabajan en la transformación y comercialización del café. Además, adelanta un censo de cerca de 200 jóvenes para ampliar la iniciativa.

El Niño también golpea la cosecha

La búsqueda de trabajadores ocurre mientras los productores enfrentan una cosecha compleja por las condiciones climáticas. Cordero advirtió sobre los efectos del fenómeno de El Niño, el aumento de la broca y problemas en la calidad del grano.

“Esta cosecha va a ser una cosecha bastante complicada. Se están viviendo ya los efectos de El Niño y del cambio climático. Ya están empezando a llegar nuestros primeros cafés y realmente las afectaciones del cambio climático se están viendo”, explicó el gerente de la Red Ecolsierra.

El dirigente también señaló que estas condiciones pueden repercutir en mayores costos para los negocios internacionales y pidió apoyo para mantener las vías de acceso a las zonas productoras, especialmente ante las lluvias recientes.