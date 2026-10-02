FamiEmpresario Interactuar 2026 reconoció a 16 microempresarios de Antioquia, Tolima y Córdoba

Medellín, Antioquia

El Teatro Metropolitano de Medellín fue escenario de la edición 36 del FamiEmpresario Interactuar, reconocimiento que este año exaltó a 16 empresarios de Antioquia, Tolima y Córdoba bajo el concepto “Imparables”. La gran ganadora fue Maintegral S.A.S., empresa de confección liderada por Marlen Quiñones Cano, que también recibió el premio en la categoría Empleo de Calidad.

Los nominados representan diferentes sectores y territorios y, de acuerdo con Interactuar, el 87,5 % está formalizado, el 62,5 % son empresas lideradas por mujeres, la mitad corresponde a negocios familiares y el 87,5 % implementa buenas prácticas sociales y ambientales.

“Ha sido una formación integral en la parte de recursos, en la parte de utilización de todas las herramientas en pro de un encadenamiento productivo eficiente. Nos permitió poder mirar la empresa desde una parte financiera, pero también desde una parte humana. Entonces, le digo que para mí ha sido una gran ayuda poder haber hecho ese MBA, que fue un antes y un después para mi empresa”, señaló la ganadora Marlen Quiñones Cano.

Maintegral, una empresa que genera empleo

Maintegral nació en 2021 con cuatro personas y siete máquinas. Su fundadora buscaba construir una empresa que ofreciera condiciones laborales dignas y oportunidades de empleo cercanas a los hogares de sus trabajadores. Con un crédito de Interactuar, adquirió maquinaria para atender nuevos clientes y aumentar su capacidad productiva.

Posteriormente, el MBA desarrollado en alianza con Comfama le permitió fortalecer conocimientos en finanzas, administración, producción y gestión humana. Actualmente, la compañía cuenta con cuatro módulos de trabajo y genera 25 empleos formales, principalmente para madres cabeza de hogar.

“Cada año, en Interactuar tenemos la oportunidad de reconocer historias que nos recuerdan la fuerza transformadora de la microempresa en Colombia. Celebramos a empresarios y empresarias que han enfrentado desafíos, han crecido con determinación y han convertido sus negocios en plataformas para generar empleo, bienestar y nuevas oportunidades”, señaló Lina María Montoya Madrigal, directora ejecutiva de Interactuar.

Empresas de diferentes regiones fueron reconocidas

Entre los ganadores también estuvo Industrias Alimenticias Gosén S.A.S., de Envigado, en la categoría Empresa Persistente. La compañía, creada por Sara Isabel Alzate Ramírez, transforma frutas colombianas en snacks y alimentos naturales y actualmente genera siete empleos directos.

En Empresa en Crecimiento, el reconocimiento fue para Frades Chips, de Medellín, fundada por Frank José García Navarro. La compañía comenzó con la elaboración artesanal de snacks y ventas puerta a puerta y hoy cuenta con una operación organizada y 11 colaboradores.

La categoría Impacto Rural quedó en manos de Agroempresa La Unión, de Chigorodó, liderada por Mirlis del Carmen Romero Díaz. La empresa produce maracuyá y derivados como pulpas, postres y helados, llega a mercados de varias ciudades del país y genera ocho empleos.

Por su parte, Impermeables Vélez y Forero - Impercap, dirigida por Jhon Mauricio Cañola Vélez, recibió el reconocimiento como Empresa Consciente. La compañía transforma plástico reciclado en impermeables y cuenta con 47 colaboradores, de los cuales el 80 % son mujeres.

Interactuar también entregó una distinción especial por Buen Comportamiento Financiero, elegida por el público durante la ceremonia. Los ganadores y nominados recibieron incentivos para fortalecer sus empresas, con el respaldo de aliados como Comfama, Fundación Bancolombia, TCC, Fundación Julio Ernesto Urrea y Ellipse.

La organización destacó que, tras más de cuatro décadas de trabajo, su modelo combina crédito, formación y acompañamiento empresarial para fortalecer microempresas y generar oportunidades de empleo y desarrollo en los territorios.