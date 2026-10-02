Capturan en Medellín a alias ‘Gemelo’, costarricense buscado por la Interpol por narcotráfico

Medellín

Andrey Gustavo Segura Quesada, conocido con los alias de ‘Gemelo’ o ‘Tavo’, ciudadano costarricense requerido por la justicia de su país, fue capturado en Medellín por su presunta participación en delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y homicidios.

El procedimiento se realizó en un hotel ubicado en el sector de El Poblado, luego de labores de inteligencia desarrolladas por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, en coordinación con Migración Colombia y autoridades de Costa Rica.

Segura Quesada era buscado mediante una Notificación Roja de INTERPOL y, de acuerdo con las autoridades costarricenses, sería uno de los principales cabecillas de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

Las investigaciones señalan que alias ‘Gemelo’ estaría vinculado con actividades relacionadas con el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes, además de operaciones destinadas a la legitimación de capitales.

Las autoridades también lo investigan por su presunta participación en la planeación y coordinación de homicidios contra personas que habrían tenido conflictos con la organización criminal. Según la información conocida, habría facilitado armas de fuego, dinero y vehículos para la ejecución de estos hechos.

Otros detalles

Las labores investigativas permitieron establecer que Segura Quesada salió de Costa Rica con destino a Colombia el 3 de junio de 2026 y desde entonces no registraba movimientos migratorios de regreso a su país.

Su ubicación en Medellín fue posible mediante el intercambio de información entre organismos internacionales, el trabajo de fuentes humanas y la consulta de bases de datos de INTERPOL.

Tras su retención, alias ‘Gemelo’ quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará los trámites correspondientes para definir su extradición o deportación hacia Costa Rica.