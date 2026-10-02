Grupo especial de la Policía reforzará seguridad en Cartagena tras masacre en Puerto Rey

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, lideró este viernes un Consejo Extraordinario de Seguridad junto con la Comandancia de la Policía Metropolitana de Cartagena, con la participación de representantes de Migración Colombia, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo y la Armada Nacional, para analizar los hechos registrados durante la noche del jueves 1 de octubre en la vereda Puerto Rey, donde cuatro personas fueron asesinadas, en circunstancias que son materia de investigación y que, de manera preliminar, estarían relacionadas con una presunta confrontación entre estructuras criminales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el Consejo se revisaron las acciones adelantadas por las autoridades y se definieron nuevas medidas para fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta institucional en la ciudad.

Desde el primer momento, la Policía Metropolitana de Cartagena, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de la Armada Nacional, desplegó capacidades especializadas en la zona para avanzar en la identificación, ubicación y captura de los responsables, así como en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Como parte de las decisiones adoptadas, se determinó el fortalecimiento inmediato de las capacidades operativas en toda la ciudad, con la llegada de un grupo especial de la Policía Nacional que se sumará a las unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena y al componente de Infantería de Marina.

El secretario del Interior (e), Jorge Redondo, destacó que las acciones estarán dirigidas de manera focalizada contra las estructuras responsables de los hechos violentos.

“Vamos a realizar intervenciones focalizadas, para atacar directamente a las estructuras criminales responsables de los hechos violentos que afectan a nuestra ciudad”, dijo Redondo.

El funcionario distrital reiteró que la respuesta institucional será firme y se desarrollará dentro del marco de la ley.

“Aquí no vamos a permitir que las estructuras criminales pretendan imponer el miedo. La institucionalidad está presente, y vamos a actuar con toda nuestra capacidad, dentro del marco de la ley, para garantizar la seguridad de los cartageneros”, agregó Redondo.

La Alcaldía Mayor de Cartagena continuará trabajando de manera articulada con la Policía Metropolitana , la Armada Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las demás entidades que hacen parte de la institucionalidad para fortalecer las acciones de seguridad, enfrentar a las estructuras criminales y proteger la vida y tranquilidad de los cartageneros.