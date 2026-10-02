En Cartagena cambia rotación de pico y placa para motos y vehículos particulares

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, informó a la ciudadanía que habrá nueva rotación de la medida de pico y placa para vehículos particulares y motocicletas, conforme a lo establecido en el Decreto 0015 del 14 de enero de 2026, el cual regula la restricción vehicular en la ciudad.

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La nueva rotación comenzará a regir a partir de este lunes 5 de octubre de 2026, hasta el 22 de enero de 2027, de acuerdo con el último dígito de la placa, tanto para vehículos particulares como para motocicletas.

La nueva rotación aplicará así:

• Lunes: 1 y 2

• Martes: 3 y 4

• Miércoles: 5 y 6

• Jueves: 7 y 8

• Viernes: 9 y 0

La medida aplica de lunes a viernes, excepto los fines de semana y días festivos, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la congestión en las principales vías del Distrito.

Para vehículos particulares, el horario es de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. mientras que para las motocicletas es de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

La Administración Distrital invita a todos los conductores a acatar la medida y planificar sus desplazamientos con anticipación. Quienes incumplan serán sancionados.