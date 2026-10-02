Aprobada concertación ambiental del nuevo POT de Cartagena: ¿Qué sigue?

Por primera vez en la historia, la administración del alcalde Dumek Turbay volvió a concretar uno de esos procesos que durante años parecían quedarse en el intento. Luego de varias semanas de trabajo conjunto entre la Secretaría de Planeación Distrital, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena), culminó satisfactoriamente la concertación ambiental del instrumento, una etapa obligatoria y fundamental para continuar su trámite de adopción.

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El cierre histórico de esta etapa se dio oficialmente en la mañana de este viernes, con la firma del acta de concertación por parte del alcalde Dumek Turbay; Emilio Molina Barboza, secretario de Planeación Distrital; Helman Soto Martínez, por Cardique; y Mauricio Rodríguez Gómez, por el EPA Cartagena.

“Esto es histórico. Nunca antes visto y es reflejo de las dinámicas de nuestro ‘Gobierno de las primeras veces’. Nunca se había logrado la concertación ambiental del POT, por lo que este es un gran paso crucial y estratégico para que se convierta en una realidad en diciembre; pese a que muchos tóxicos y radioactivos de la ciudad auguraban y rezaban para que este proceso fracasara”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Es de precisar que la concertación ambiental inició formalmente el pasado 12 de agosto, luego de que ambas autoridades ambientales certificaran el cumplimiento de los requisitos documentales exigidos por la ley y autorizaran el comienzo del proceso.

Desde entonces, se desarrollaron mesas técnicas periódicas en las que se revisaron de manera conjunta los componentes ambientales del POT, con el propósito de garantizar que el futuro ordenamiento territorial de Cartagena sea compatible con la protección de los ecosistemas, los cuerpos de agua, la gestión del riesgo y la sostenibilidad ambiental del territorio.

Durante esta etapa se analizaron y concertaron 76 observaciones formuladas por Cardique y 130 por EPA Cartagena. Los equipos técnicos revisaron aspectos relacionados con las determinantes ambientales, la cartografía ambiental, la ocupación del suelo rural, la estructura ecológica principal, la gestión del riesgo, el cambio climático, los condicionamientos ambientales y otros componentes estratégicos del instrumento.

Al respecto, el secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, destacó la importancia del trabajo realizado durante las mesas técnicas.

“Las mesas de concertación fueron muy importantes porque nos permitieron afinar el componente ambiental y la normatividad rural y urbana en el marco de la revisión de nuestro Plan de Ordenamiento Territorial. Con ello gana la ciudad y, lo más importante, proyectamos un adecuado desarrollo del territorio que respete la estructura ecológica principal y los servicios que nos prestan nuestros ecosistemas más importantes en la ciudad”, expuso Molina.

Como resultado de la concertación, se realizaron ajustes a las categorías de desarrollo restringido del suelo rural, revisando su delimitación, extensión territorial y las normas que regularán su desarrollo. También se actualizaron parámetros relacionados con usos del suelo, densidades, edificabilidad, obligaciones urbanísticas y condiciones de ocupación, garantizando una mejor articulación entre el crecimiento del territorio, la protección ambiental y la gestión del riesgo.

Áreas con Condicionamiento Ambiental

Uno de los principales avances alcanzados durante la concertación fue la incorporación de las Áreas con Condicionamiento Ambiental – Áreas de Desarrollo Sostenible (ACA-ADS), una figura que permitirá armonizar el desarrollo territorial con la protección de ecosistemas del Distrito.

Estas áreas funcionarán como zonas de transición y amortiguamiento entre espacios naturales y zonas de uso humano. Allí no aplicará una prohibición absoluta de ocupación como ocurre en el suelo de protección, pero cualquier intervención deberá contar con la autorización previa de la autoridad ambiental competente, con el objeto de promover la armonía entre nuestro patrimonio natural y el desarrollo del territorio.

Sobre este punto, el secretario Emilio Molina explicó: “Son áreas que no van a pertenecer a los núcleos o corredores de la estructura ecológica principal y por lo tanto al suelo de protección, pero que van a ser susceptibles de ser protegidas ambientalmente. Esto va a permitir el desarrollo territorial con una sostenibilidad ambiental que asegure el crecimiento ordenado de la ciudad bajo el respeto de los sistemas principales”.

La incorporación de estas áreas busca garantizar la continuidad de los servicios ecosistémicos, fortalecer la conectividad ecológica del paisaje y proteger cuerpos de agua estratégicos para Cartagena, al tiempo que permite desarrollar proyectos compatibles con la vocación y las condiciones ambientales de cada territorio.

Áreas de Vida

Otro importante elemento en el que se avanzó fue la identificación y delimitación de las Áreas de Vida del Distrito. Estos espacios corresponden a la zona definida y destinada por los municipios para los programas de restauración por medio de la siembra de árboles previstos en la Ley 2173 de 2021.

Estas áreas se articulan a la Estructura Ecológica Principal Distrital y demás áreas de importancia ambiental, y pasarán de ser 551,45 hectáreas a ser más de 1.759,25, lo que representa un incremento de más del 319% respecto a la propuesta de Áreas de Vida inicialmente radicada ante las autoridades ambientales para la concertación del POT.

Ahora todas las medianas y grandes empresas de la ciudad podrán desarrollar sus programas de siembra de árboles y restauraciones ecológicas, sembrando un mínimo de dos árboles por cada uno de sus empleados.

Objetivos de calidad

Otro importante aspecto de mejora fue la incorporación de objetivos de calidad, como es el caso de los objetivos de calidad del aire y calidad del agua. Estos objetivos permitirán orientar y facilitar el control urbanístico en la ciudad para promover un ambiente sano y de mayor bienestar.

Dentro de los lineamientos introducidos se encuentran los niveles máximos permisibles de contaminantes, criterio en el aire, los niveles máximos permisibles de contaminantes tóxicos en el aire con sus respectivas metas para 2030 y las concentraciones (µg/m3) para los Niveles de Prevención, Alerta o Emergencia. Paralelamente, se incorporaron parámetros de calidad del agua sugeridos como valores máximos permisibles de calidad.

Regulación de la emisión de ruido y ruido ambiental

Resulta importante destacar el avance logrado en la orientación de la reglamentación urbanística y mezcla de usos del Distrito de Cartagena, incorporando las disposiciones necesarias para regular la emisión de ruido y ruido ambiental, con el fin de prevenir efectos nocivos que deterioren la salud, afecten el equilibrio de los ecosistemas, perturben la paz pública o vulneren el derecho de las personas a disfrutar del espacio público y del ambiente en condiciones de tranquilidad.

Estos parámetros serán tenidos en cuenta en el Plan de Ordenamiento Territorial, conforme a la identificación de las zonas urbanas donde existen mayores niveles de presión sonora para compatibilizar el uso del suelo.

Plan de Manejo del Parque Forestal y Zoológico Cacique Dulio

Otra novedad en el POT, lograda gracias a la concertación ambiental, fue la creación del proyecto “Plan de Manejo del Parque Forestal y Zoológico Cacique Dulio en el Distrito de Cartagena”.

Este proyecto contempla la creación de un plan de manejo como instrumento de planificación y gestión detallado para establecer las acciones necesarias para orientar la conservación, el uso sostenible o la mitigación de impactos sobre Parque Forestal y Zoológico Cacique Dulio.

Lo que sigue para el POT

Con la culminación de la concertación ambiental y la firma del acta correspondiente entre el Distrito, Cardique y EPA Cartagena, el nuevo POT continuará avanzando en las siguientes etapas establecidas por la Ley 388 de 1997.

El proceso seguirá con la consulta ante el Consejo Territorial de Planeación (CTP), instancia encargada de emitir concepto no vinculante sobre la propuesta, para posteriormente ser presentado ante el Concejo Distrital para su estudio y aprobación.