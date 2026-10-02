Hombre pagará más de 55 años en la cárcel por homicidio en Villagrande

Las pruebas aportadas por un fiscal de la Seccional Bolívar permitieron que un juez de conocimiento condenara a 55 años, 6 meses y 23 días de prisión a Wilfredo Gómez Franco, quien asesinó a un hombre y le hurtó sus pertenencias, en el municipio de Turbaco.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La decisión judicial fue adoptada luego de que el ahora sentenciado fuera encontrado responsable del homicidio de un hombre, en hechos ocurridos el pasado 8 de octubre en una gasolinería del barrio Villagrande de Indias.

Según la investigación, Gómez Franco llegó al lugar para apropiarse de las pertenencia de la víctima, de 33 años, quien estaba tanqueando su moto.

Ante la oposición al hurto el señalado asaltante le disparó al ciudadano y huyó. El herido fue trasladado a un centro asistencial donde murió debido a la gravedad de las heridas.

El agresor, de 24 años, fue encontrado responsable de los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En cumplimiento de una orden judicial la Policía Nacional capturó al homicida en el barrio Rincón Guapo Pozón de Turbaco. Esta providencia se encuentra ejecutoriada.