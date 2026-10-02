Juez ordenó medida de aseguramiento a presunto extorsionista en El Carmen de Bolívar

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre presuntamente implicado en el delito de extorsión.

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Los hechos se registraron el pasado 21 de septiembre en el municipio de El Carmen de Bolívar donde el supervisor de una obra de construcción y prestamista de dinero fue abordado por hombres quienes le exigieron la entrega de 3 millones de pesos, además de señalarle que cada mes tendría que entregar un millón de pesos por la seguridad que dijeron le prestarían.

En caso de no pagar dicha suma su familia y él mismo verían en riesgo sus vidas.

Los señalados extorsionistas acordaron con la víctima el lugar para la entrega del dinero, el 24 de septiembre en un establecimiento público. Allí llegaron uniformados del Gaula de la Policía Nacional, quienes capturaron al ahora procesado mientras recibía la referida suma.

En poder del procesado fueron hallados los billetes entregados por la víctima. Durante las audiencias preliminares, el sujeto no aceptó su responsabilidad en el delito que le imputó una fiscal de la Seccional Bolívar.