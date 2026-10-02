Gobierno suspende pagos por $20 mil millones en reclaciones ante el sistema de salud

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La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) identificó posibles inconsistencias en la acreditación de hechos terroristas en 86 % de 557 reclamaciones revisadas en diferentes regiones del país.

Las reclamaciones estaban relacionadas con solicitudes de indemnizaciones por muerte y gastos funerarios de personas que presuntamente habrían sido víctimas de actos terroristas. En conjunto, los procesos buscaban el reconocimiento de más de $20.000 millones.

La revisión se realizó en el marco de una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Según la ADRES, las inconsistencias encontradas están relacionadas con la documentación y acreditación de las circunstancias que permitirían acceder a estos recursos.

Ante los hallazgos, la entidad decidió no continuar con el trámite de las reclamaciones mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía, como medida para proteger los recursos destinados al sistema de salud.

La ADRES recordó que la normativa permite reconocer indemnizaciones por muerte y gastos funerarios cuando el fallecimiento se deriva, entre otros eventos amparados, de actos terroristas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para demostrar las circunstancias de los hechos.

“Tras estos hallazgos, la nueva administración de la ADRES puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación una noticia criminal y seguirá avanzando en las investigaciones internas que correspondan”, afirmó Iván Sánchez Arango, director general de la ADRES.

La entidad indicó que estas actuaciones hacen parte de sus mecanismos de control y de las acciones orientadas a proteger los recursos públicos destinados a la salud.