Explotación de oro de aluvión en Colombia creció 4,5% en 2025 y el 75% sigue siendo ilícita

Colombia registró 118.410 hectáreas con evidencia de explotación de oro de aluvión (EVOA) en 2025, un aumento del 4,5% frente a las 113.310 hectáreas identificadas en 2024, según el informe presentado por el Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El estudio también reveló que tres de cada cuatro hectáreas explotadas corresponden a actividades ilícitas o no autorizadas

El reporte señala que la explotación ilegal aumentó 10% en el último año y que el 82% de esta actividad se concentra en Chocó, Antioquia y Bolívar. Además, diez municipios reúnen el 54% de la explotación ilícita identificada en el país.

Entre los hallazgos más relevantes figura el impacto sobre territorios étnicos y áreas protegidas. El 45% de la explotación se realiza en tierras de comunidades negras, mientras que la actividad en resguardos indígenas, aunque representa apenas el 0,4% del total nacional, creció 25% entre 2023 y 2025. Asimismo, la presencia de explotación de oro de aluvión dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales aumentó 153% en ese mismo periodo.

El informe también advierte sobre la relación entre esta actividad y las economías ilegales. El 85,6% de los municipios con explotación de oro de aluvión tienen presencia de al menos un grupo armado ilegal y en el 48% del área afectada existe convergencia con cultivos de coca. En 2025, 79 de los 118 municipios con evidencia de esta actividad también registraban cultivos de coca, principalmente en Antioquia, Nariño, Cauca y Chocó.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, afirmó que el Gobierno fortalecerá las acciones de formalización minera, la persecución de estructuras criminales y la recuperación de los territorios afectados, mientras que la UNODC destacó el sistema de monitoreo EVOA como una herramienta estratégica para focalizar la respuesta institucional frente a este fenómeno.