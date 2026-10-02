Consejo de Estado suspende provisionalmente decreto sobre negociación colectiva unificada

El Ministerio del Trabajo anunció que acata la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos del Decreto 234 del 6 de marzo de 2026, que regulaba la negociación colectiva unificada por niveles, tras ser notificado del auto emitido el 1 de octubre por la Sección Segunda, Subsección A, de ese alto tribunal.

La ministra, Natalia López manifestó que, a partir de la notificación de la decisión judicial, el decreto deja de producir efectos y las direcciones territoriales y demás dependencias de la cartera laboral deberán abstenerse de aplicarlo.

Señaló además que emitirá orientaciones sobre los trámites que actualmente se encuentran en curso.

Aclaró que la medida adoptada por el Consejo de Estado es de carácter provisional y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la norma, asunto que será resuelto en la sentencia correspondiente. Asimismo, indicó que continuará participando en el proceso judicial.

El Ministerio del Trabajo precisó que la suspensión del decreto no afecta el derecho a la negociación colectiva, ya que continúan vigentes las disposiciones consagradas en la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y los Convenios 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También señaló que las convenciones colectivas vigentes y los procesos de negociación en curso mantienen plena validez.