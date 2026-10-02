Gobierno prepara créditos directos para las EPS para pagar medicamentos y procedimientos pendientes

Dinero colombiano. De fondo, logo de la ADRES. Fotos: ADRES y Getty Images.

El Ministerio de Salud proyecta una línea de crédito con recursos administrados por la ADRES, para que las EPS puedan pagar cartera relacionada con medicamentos y procedimientos que fueron reportados como pendientes entre el 1 y el 20 de septiembre de 2026.

Los créditos de acuerdo a este borrador de resolución tendrían una tasa equivalente al IPC y podrían contar con hasta 12 meses de gracia y otros 12 meses para su amortización.

El proyecto parte de una situación que el Ministerio identifica como problemática en el sistema de salud: el “represamiento en citas, tratamientos y medicamentos a un número importante de pacientes”.

¿En qué se utilizarían los recursos?

Pero ojo porque el dinero no sería entregado directamente a las EPS para que dispongan libremente de él.

La propuesta establece que los recursos deberán utilizarse para pagar obligaciones ciertas de las EPS con prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud.

Además, esas obligaciones deberán corresponder a medicamentos o procedimientos que inicialmente fueron reportados como pendientes, pero que posteriormente hayan sido efectivamente suministrados o realizados, facturados, validados y conciliados entre las partes.

“El crédito no financiará la adquisición o prestación futura de medicamentos o procedimientos no prestados o suministrados”, indica la resolución.

Esto significa que el mecanismo está diseñado para atender cartera ya causada, no para financiar servicios que todavía no hayan sido prestados.

Créditos con tasa de IPC y hasta dos años para pagar

Las condiciones financieras propuestas contemplan una tasa de IPC + 0%.

Las EPS podrían escoger un periodo de gracia de hasta 12 meses desde el desembolso. Después de ese periodo tendrían hasta otros 12 meses para amortizar el crédito, mediante cuotas mensuales.

El proyecto también permite que las EPS hagan abonos extraordinarios o cancelen anticipadamente la totalidad de la obligación, sin penalidad ni costo adicional.

Los intereses se calcularían sobre el saldo de capital pendiente desde cada desembolso y durante el plazo del crédito, incluido el periodo de gracia.

¿Qué EPS podrían acceder?

La línea estaría dirigida a EPS de los regímenes contributivo y subsidiado que hayan reportado medicamentos y procedimientos pendientes en el mecanismo establecido por el Ministerio.

Sin embargo, no podrían acceder las EPS que, al momento de solicitar el crédito, estén sometidas a una medida administrativa de intervención forzosa para liquidar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud o que se encuentren en retiro voluntario del sistema.

¿Qué pasa si una EPS incumple?

El proyecto contempla mecanismos para recuperar los recursos.

La ADRES podrá declarar vencido anticipadamente el crédito si, después del desembolso, una EPS es objeto de intervención forzosa administrativa para liquidar o solicita su retiro voluntario del sistema.

También podrá hacerlo si la EPS incumple las obligaciones establecidas en el convenio de desempeño, previa verificación y recomendación de la Mesa de Seguimiento.

En esos casos, la ADRES podrá descontar el saldo de los recursos que deba reconocerle a la EPS y, si esto no es suficiente, podrá hacer efectivo el pagaré mediante cobro coactivo.