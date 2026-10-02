Él dice que no es culpable; gobierno de EEUU debe cumplir obligaciones de evidencia: defensa ‘Araña’

Bogotá

En diálogo exclusivo con 6AMW de Caracol Radio, Eduardo Pereira, el abogado en Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, contó detalles de la primera audiencia que tuvo su cliente que duró 10 minutos y dejó claro que él se declaró no culpable y que no se ha planteado la posibilidad de negociar con la justicia de estadounidense.

“El señor Rojas como acabada de llegar a Estados Unidos, la Corte tenía que presentarlo y asegurarse que haya recibido copia de la acusación formal, estuvimos seguros de que él entendía la acusación y eso se le confirmó a la Corte y esa primera audiencia se hizo la declaración de no culpable para empezar el proceso”.

La próxima audiencia está fijada para el próximo 16 de octubre y será ante el juez que tendrá a cargo todo el proceso contra Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, y por ahora no se ha decidido colaborar con la justicia de Estados Unidos.

“No se ha decido, no está puesto en la mesa, y no es algo que estemos considerando en este momento, lo que estamos considerando es obligarle al Gobierno de los Estados Unidos de cumplir con su tarea en un proceso como estos, como cualquier caso federal. El Gobierno tiene obligación de presentar la evidencia para sustentar lo que ha hecho hasta el momento que es acusar”.