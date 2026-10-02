Colombia se consolida como destino para cirugías estéticas: 1 de cada 4 pacientes son extranjeros

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Colombia se mantiene como uno de los principales destinos internacionales para la realización de procedimientos de cirugía plástica y estética. De acuerdo con la encuesta 2025 de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), el país ocupa el tercer lugar en el mundo en proporción de pacientes provenientes del extranjero, con una mediana del 27,5 %.

Esto significa que según los datos reportados por los cirujanos consultados, aproximadamente uno de cada cuatro pacientes que se realizan procedimientos estéticos en Colombia es extranjero. República Dominicana, con 50 %, y Túnez, con 40 %, registraron proporciones superiores.

Vale la pena resaltar que la encuesta recopiló información de 2.900 cirujanos plásticos en 51 ubicaciones y estimó que durante 2025 se realizaron en Colombia 459.360 procedimientos estéticos, entre quirúrgicos y no quirúrgicos.

Ante el crecimiento del turismo médico asociado a los procedimientos estéticos, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP) hizo un llamado a los pacientes nacionales e internacionales a verificar las condiciones de seguridad antes de someterse a una intervención.

El presidente de la SCCP, Minyor Avellaneda Molano, señaló que la llegada de pacientes extranjeros representa también una responsabilidad para los profesionales y las instituciones, especialmente en materia de formación, seguridad, infraestructura y atención antes, durante y después de los procedimientos.

La liposucción, la cirugía más realizada

Entre los procedimientos quirúrgicos, la liposucción ocupó el primer lugar, con 34.752 intervenciones durante 2025.

Le siguieron:

• Levantamiento de senos: 32.544

• Aumento mamario: 31.392

• Cirugía de párpados: 26.400

• Abdominoplastia: 25.728

Los cirujanos colombianos consultados señalaron a Estados Unidos, España y Canadá como los países de origen mencionados con mayor frecuencia entre los pacientes internacionales que llegan a Colombia para este tipo de procedimientos.