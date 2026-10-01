Nueva modalidad de estafa en Ibagué: hacen girar dinero para el pago de falsa seguridad social

Ibagué

Apareció una nueva modalidad de estafa que afecta a las personas que están buscando empleo en Ibagué, en este caso una oferta laboral publicada en redes sociales invita a los ciudadanos a enviar su hoja de vida al correo selecciontalentohumano@zonafranca.com.co, luego de unos días los contactan para iniciar un supuesto proceso de ingreso a la empresa.

Según Camila Martínez, una de las afectadas por esta estafa, a ella la llamaron para ofrecerle un trabajo en casa con un salario superior a los $4 millones, para lo que le enviaron un correo haciendo una solicitud para avanzar en el proceso en el que le advertían que previo a todo se adelantaría una visita domiciliaria, luego vendría la contratación presencial, para hacer efectiva la asignación de recursos, entrega de insumos, dotación y recursos, además de la instalación de un servicio de conectividad.

“Estuve revisando páginas de empleo, envié la hoja de vida a un cargo como analista de compras, al siguiente día me llamaron, me atendió un señor de nombre Diego Londoño quien manifestó que mi perfil era el indicado para este cargo, me enviaron un correo solicitándome entre ellos un recibo de servicio público para poder hacer la visita domiciliaria”, dijo Camila Martínez.

Solo que hubo un requisito que la hizo dudar a ella y su familia, le pedían que tenía pagar por anticipado la seguridad social porque según el estafador, el trabajo iba a ser por prestación de servicios, pero además debía enviar el dinero para que la supuesta empresa de nombre Zona Franca pagara.

“Me indicaron que el trabajo tendría un pago de más de $4 millones lo que llevaba a que la seguridad social costara cerca de $500 mil, yo la liquide, pero nunca la pagué, al negarme no me volvieron a llamar, lo que si se a es que otras personas cayeron e incluso prestaron el dinero para poder acceder al empleo que resultó una estafa”, resaltó.

Finalmente, Camila Martínez, hizo una llamado a la ciudadanía que está buscando empleo para que tengan cuidado al momento de acceder a estas ofertas de empleo que son publicadas en redes sociales porque algunas de ellas resultan siendo una estafa.

Las cifras del desempleo en Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, la secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Ibagué, Naydú Romero, reveló las cifras de la encuesta de hogares realizada por el DANE correspondiente al trimestre móvil junio – julio – agosto de 2026.

“De acuerdo con el más reciente informe de mercado laboral del Dane, durante el trimestre móvil junio-agosto de 2026, la tasa de desocupación en Ibagué fue de 11,8%, cifra inferior en 0,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se ubicó en 12,5%”, aseguró Naydú Romero.

La funcionaria destacó que la informalidad laboral permaneció en 47,3% durante el último trimestre, igual que el mismo periodo de 2025. Sin embargo, ese resultado fue inferior al del promedio nacional, que se ubicó en 54,8 %.

“Como parte de los resultados para este trimestre, también destacamos el aumento en los empleados particulares, cuyo crecimiento fue de 3.860 personas. Esto evidencia que se están creando empleos formales en la ciudad y se demuestra en que continuamos entre las 10 ciudades del país con la informalidad más baja”, manifestó la secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué.