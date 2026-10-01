Cortolima abre indagación por quema en una finca que provocó incendio en el Bosque de Galilea

Tolima

La directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso, anunció la apertura de una indagación preliminar para establecer las circunstancias en las que se originó un incendio e identificar a las personas que habrían provocado la conflagración en Dolores, que se extendió hasta la reserva ambiental del Bosque de Galilea.

La primera versión apunta a una quema agrícola en una finca de la vereda El Piñal, de Dolores, la cual se habría salido de control y desencadenado el único incendio de índole forestal que actualmente permanece activo en el Tolima.

Se trata de un incendio subterráneo en el Bosque de Galilea, que ha dejado una afectación de unas 14 hectáreas en un área ubicada entre Dolores y Villarrica. Permanecen activos 11 focos, cuatro de ellos dentro del área del Parque Natural Regional, según la más reciente visita adelantada por la autoridad ambiental.

“La corporación recomendó captar agua de la quebrada conocida como Los Gallos, conducirla hasta un reservorio y utilizarla para inundar progresivamente las zonas afectadas, con el propósito de contribuir al enfriamiento del material orgánico que continúa ardiendo bajo la superficie”, explicó la directora de Cortolima.

En las labores de contención participan comunidades locales, los cuerpos de bomberos de Villarrica, Pereira y Melgar, así como voluntarios de la Defensa Civil de Dolores. Los equipos adelantan la apertura de líneas de defensa contra el fuego mediante la remoción de cobertura vegetal, para contribuir al control y aislamiento de los focos activos.

“A diferencia de los incendios que producen llamas visibles, como las que se han registrado en buena parte del Tolima, el fuego subterráneo consume materia orgánica acumulada bajo el suelo, como raíces, humus y madera enterrada, mediante un proceso de combustión lenta que permite que avance lateralmente y en profundidad, incluso cuando disminuye el humo en la superficie”, explicó la funcionaria.

Para calcular el área afectada, Cortolima analizó imágenes multiespectrales de la plataforma Copernicus y utilizó el Índice de Humedad de Diferencia Normalizada (NDMI), que permite identificar cambios en el contenido de agua de la vegetación.

De acuerdo con la autoridad ambiental, una vez controlada la emergencia, la recuperación del área deberá seguir los tiempos de evaluación establecidos por el equipo de profesionales forestales.

Aunque este tipo de ecosistema puede presentar rebrotes después de la extinción del fuego, será necesario evaluar primero la respuesta natural de la vegetación para determinar si se requieren acciones complementarias de restauración o reforestación.