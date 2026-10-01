Invías reabre carretera Bucaramanga Bogotá para tractomulas, pero sin carga

Bucaramanga

El Instituto Nacional de Vías - Invías anunció la reapertura de la carretera nacional entre Bucaramanga y Bogotá por el sector de Pescadero para vehículos articulados tipo C4, C5 y superiores que circulen sin carga desde este primero de octubre.

El organismo informó que los tractocamiones podrán transitar por el kilómetro 53, sector Pescadero donde a comienzos de julio se presentó un fenómeno de socavación generado por el cambio de cauce del río Chicamocha.

“El paso continuará operando a un solo carril, con señalización y control permanente. Los demás vehículos mantienen su circulación en las condiciones actuales”, explica Invías.

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El instituto señala que “de acuerdo con los últimos estudios geotécnicos realizados en el sector, se requiere culminar mayor número de pernos de anclaje antes de autorizar el tránsito de vehículos cargados de cuatro o más ejes”.

“La apertura parcial es posible gracias al adelanto de las obras prioritarias ejecutadas en el sector, entre ellas la construcción de un enrocado para proteger el pie del talud afectado por la corriente del río, el recubrimiento de la ladera con concreto lanzado y el inicio de la instalación de pernos de anclaje de hasta 12 metros de longitud”, destaca Invías.

Mientras se mantiene la restricción para los vehículos cargados, los usuarios pueden utilizar las rutas alternas Tunja–Duitama–Málaga–Pamplona Bucaramanga y, para vehículos de hasta tres ejes, Socorro–Zapatoca–Girón.