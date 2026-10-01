Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 oct 2026 Actualizado 11:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Cerca de Barrancabermeja en Santander se construye otra cárcel de alta seguridad

Se revelan las primeras imágenes del proyecto que empezó en 2024.

Maqueta de la nueva cárcel cerca de Barrancabermeja

Maqueta de la nueva cárcel cerca de Barrancabermeja

Maqueta de la nueva cárcel cerca de Barrancabermeja
Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

El Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional, ERON que se construye cerca de Barrancabermeja es otra de las cárceles que serán inauguradas durante la administración del presidente Abelardo De La Espriella.

Con corte a agosto, la obra física iba en un 20%, informaron fuentes de la Uspec. La mega cárcel se construye en el predio La India, corregimiento del Centro en el puerto sobre el río Magdalena.

La construcción del penal se inició en 2024; en las obras se invierten $211 mil millones. En primer término, a esta cárcel irán los internos de la vieja penitenciaría de Barrancabermeja.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado