Cerca de Barrancabermeja en Santander se construye otra cárcel de alta seguridad

Bucaramanga

El Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional, ERON que se construye cerca de Barrancabermeja es otra de las cárceles que serán inauguradas durante la administración del presidente Abelardo De La Espriella.

Con corte a agosto, la obra física iba en un 20%, informaron fuentes de la Uspec. La mega cárcel se construye en el predio La India, corregimiento del Centro en el puerto sobre el río Magdalena.

La construcción del penal se inició en 2024; en las obras se invierten $211 mil millones. En primer término, a esta cárcel irán los internos de la vieja penitenciaría de Barrancabermeja.