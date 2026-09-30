En Cali Inicia el Smart City Expo 2026, todo sobre tecnología y naturaleza en un solo lugar

Cali vuelve a ser escenario de un evento de talla internacional. Este 30 de septiembre y 1 de octubre se realiza la cuarta versión nacional del Smart City Expo, bajo el concepto de “Ciudades biointeligentes”, con una agenda enfocada en tecnología, innovación urbana, sostenibilidad y resiliencia.

El encuentro tiene lugar en el Centro de Eventos Valle del Pacífico y reúne a más de 3.000 asistentes, 60 expertos y delegaciones internacionales. Participan representantes de Filipinas, Zimbabue, España, Dinamarca, Chile, México, Costa Rica y Brasil.

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El evento es resultado de una alianza entre la Alcaldía de Cali, EMCALI, Smart City Expo World Congress, Fira Barcelona International y Corferias. En este escenario se destaca el papel de las Empresas Municipales de Cali en la modernización de la infraestructura de la ciudad, con proyectos relacionados con la expansión de la fibra óptica, el fortalecimiento de la red eléctrica y el impulso de energías renovables.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó que el encuentro permitirá acercar a la ciudad las principales tendencias y soluciones que actualmente se están desarrollando para la gestión urbana.

“Esta es una oportunidad para conocer cuál es la vanguardia de esa tecnología de ciudades inteligentes, las tecnologías que se usan para administrar ciudades, y también para que Cali muestre lo que estamos haciendo”, aseguró el mandatario.

Cali muestra sus proyectos de innovación

Durante el Smart City Expo, la ciudad presenta diferentes iniciativas relacionadas con tecnología, ciencia, medio ambiente y gestión pública. De acuerdo con la Administración Distrital, Cali registra un crecimiento del 75 % en emprendimientos y cuenta con proyectos de impacto social y ambiental.

Entre ellos está Dengue.IA, una herramienta desarrollada junto con la Fundación Rockefeller y la Universidad ICESI que cruza variables climáticas para contribuir a la prevención de brotes epidemiológicos.

También se destacan una plataforma de monitoreo de fauna silvestre, reconocida internacionalmente, y un inventario arbóreo georreferenciado para fortalecer la protección del patrimonio verde de la ciudad. A esto se suman alianzas con organizaciones como Bloomberg Philanthropies para trabajar en la predicción de inundaciones y movimientos de tierra.

En materia de innovación y conocimiento también se encuentran iniciativas como Cali Circula / CILAB, laboratorio de analítica de datos e innovación abierta, y el proyecto Yagua, un espacio dedicado a la ciencia, el arte y la tecnología que integrará un domo inmersivo, laboratorios de artes mediales, salas de animación y un parque tecnológico para investigación y startups.

La Administración Distrital también avanza en la creación de la figura del Chief Data Officer, que busca articular los 16 observatorios públicos locales.

Movilidad, conectividad y biodiversidad

En movilidad y conectividad, Cali prepara proyectos relacionados con la electrificación del sistema MIO y el desarrollo del Tren de Cercanías. Además, se contempla el despliegue de 63 zonas Wi-Fi gratuitas con el objetivo de ampliar la cobertura al 100 % de los 15 corregimientos rurales.

La ciudad registra 83 de 108 puntos posibles en el Índice de Biodiversidad Urbana y hace parte de la red Cities4Forests y de las BiodiverCiudades del CAF.

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En el sector tecnológico, Cali también alberga cuatro de las empresas de software más representativas del país: Carvajal, Ciesa, Open Systems y Component.

Un encuentro con enfoque en resiliencia

El Smart City Expo 2026 cuenta con un congreso académico, una muestra comercial y espacios de networking. La agenda está organizada alrededor de cuatro grandes ejes: movilidad y conectividad; ciudades resilientes, seguras y saludables; medio ambiente y energía sostenible; e innovación pública, creatividad y tecnologías emergentes.

Uno de los espacios centrales será una plenaria sobre datos, tecnología y resiliencia para la gestión de emergencias y desastres, un tema especialmente relevante para Cali después de los hechos ocurridos el pasado 10 de agosto.

Actualmente, Cali cuenta con un ecosistema de innovación en crecimiento, con 266 startups activas, siete universidades acreditadas, más de 400 grupos de investigación y cuatro datacenters conectados con 60 países.

A este ecosistema se suma NIDO, iniciativa que, según la Administración Distrital, ha movilizado 11 millones de dólares en capital y ha impactado a más de 220 startups.

Durante el encuentro, la Alcaldía también presentará soluciones digitales que ya están en operación o en desarrollo para mejorar la eficiencia, la transparencia, la seguridad, la salud pública y la gestión ambiental. Entre ellas se encuentran Pa’ Que Veás, LegalTech, Dengue.IA, SATIC, GeoSmart Cali y GFS

Agenda:

9:00 - 9:30 (30/09/2026) Plenaria Bienvenidos a Smart City Expo Cali 2026, un punto de encuentro para ciudades, instituciones, expertos y líderes urbanos en el que compartir perspectivas, generar conexiones y reflexionar sobre el futuro de nuestras ciudades y territorios. Esta ceremonia de apertura dará inicio oficial al congreso y marcará el comienzo de dos días de intercambio, aprendizaje y colaboración en torno a los grandes retos urbanos del presente y del futuro.

9:30 - 10:15 (30/09/2026) Plenaria Cities are filling with sensors, yet the trees, soils and species that keep them liveable remain largely invisible to the systems that manage them. In this talk, Dr. Nadina Galle introduces the Internet of Nature® — her framework for using emerging technology to help urban ecosystems, and the people who steward them, thrive.

Drawing on the research behind her bestselling book THE NATURE OF OUR CITIES and on projects across five continents, she shares what this looks like in......

10:15 - 11:00 (30/09/2026) Plenaria Esta conversación institucional abordará el papel del sector público y cómo la innovación y la tecnología pueden convertirse en herramientas clave para proteger la vida, mejorar la toma de decisiones y fortalecer la capacidad de respuesta de los territorios.Más allá de la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas, se reflexionará sobre la necesidad de innovar en la forma de gestionar el territorio,......

11:45 - 12:45 (30/09/2026) Paralela A La seguridad es un factor crucial en la experiencia diaria de las personas y un elemento en el que cualquier ciudad que quiera avanzar para ser más inteligente ha de intervenir de manera prioritaria. Siendo un fenómeno complejo, influido por dinámicas globales y por circunstancias propias de cada contexto local, representa un desafío para una ciudad que quiera ser significativa para su población. En este contexto, promover la convivencia ciudadana, la......

11:45 - 12:45 (30/09/2026) Paralela B Agua, saneamiento, gestión de residuos y calidad del aire y telecomunicaciones son infraestructuras esenciales para el funcionamiento de la ciudad. Aunque a menudo pasan desapercibidas en el día a día, su impacto es determinante: cuando funcionan, sostienen la vida urbana y, en cambio, cuando fallan, evidencian de forma inmediata su importancia y afectan directamente a la calidad de vida de la ciudadanía. La forma en la que se planifican, gestionan y financian......

14:00 - 14:15 (30/09/2026) Paralela A La educación digital puede convertirse en una herramienta clave para ampliar el acceso al conocimiento, reducir brechas territoriales y preparar a la ciudadanía para los retos de las ciudades del futuro.

A partir de la experiencia de DIGICAMPUS en el Valle del Cauca, esta intervención abordará cómo la combinación de plataformas digitales, una infraestructura tecnológica y de conectividad sólida en los municipios, y la......

14:00 - 14:15 (30/09/2026) Paralela B Las ciudades de América Latina enfrentan una creciente exposición a eventos climáticos extremos y desastres naturales. En este contexto, la capacidad de recopilar, integrar y analizar datos en tiempo real se ha convertido en un factor clave para anticipar riesgos, coordinar respuestas y fortalecer la resiliencia urbana.

Esta sesión abordará cómo las tecnologías digitales, los sistemas de monitoreo, la gobernanza de datos y los centros......

14:15 - 15:15 (30/09/2026) Paralela A El ecosistema TIC se está consolidando como un aliado estratégico para la innovación pública, especialmente cuando es capaz de vincular su capacidad de innovación a las demandas y necesidades de nuevas soluciones y servicios innovadores que requieren las crecientes demandas de la gestión pública y desafíos de la ciudad. Ante dichos desafíos, que cada vez son más complejos, los gobiernos exploran nuevas formas de......

14:15 - 15:15 (30/09/2026) Paralela A Las ciudades y los entornos urbanos ya no pueden pensarse de forma aislada, ni confinar sus prioridades de gestión en los límites administrativos de cada territorio municipal. La complejidad social y económica implica flujos de personas y actividades que funcionan en claves funcionales y no puramente administrativas o competenciales, requiriendo una mayor coordinación entre distintos sistemas y modos de transporte. La movilidad regional se ha convertido en una......

15:15 - 15:30 (30/09/2026) Paralela A Los laboratorios de innovación urbana se han consolidado como espacios estratégicos para experimentar, aprender y tomar decisiones basadas en evidencia desde enfoques de innovación abierta y colaborativa. En un entorno de cambio constante, estos laboratorios permiten a los gobiernos probar soluciones, reducir riesgos y acelerar la innovación, dinamizando la capacidad creativa e innovadora de las comunidades locales. Esta Focus session presentará un caso o......

15:15 - 15:30 (30/09/2026) Paralela B La intervención presentará la apuesta de Cali por transformar y reactivar su centro a partir de tres pilares: cercanía, eficiencia y confianza. Un modelo de renovación urbana que articula comunidad, sector público y sector privado, incorpora tecnología y nuevas herramientas de planificación, y convierte proyectos estratégicos en acciones concretas para avanzar hacia un centro más sostenible, competitivo y conectado con su......

15:45 - 16:00 (30/09/2026) Plenaria La competitividad ya no depende de predecir el futuro, sino de construir capacidades para responder a él. Una reflexión sobre cómo la tecnología, el talento y la colaboración están redefiniendo el desarrollo regional.

16:00 - 17:00 (30/09/2026) Plenaria La disponibilidad de datos y el avance de la inteligencia artificial están transformando la forma en que las ciudades planifican y gestionan sus políticas públicas. Nunca antes las ciudades habían tenido acceso a tantos datos; sin embargo, el verdadero reto hoy no es recopilar estos datos, sino convertirlos en inteligencia para tomar mejores decisiones que generen valor público a los habitantes de la ciudad. Esta sesión explorará cómo......

17:00 - 18:00 (30/09/2026) Plenaria La forma en que nos movemos cada día define en gran medida la calidad de vida urbana, ya que las decisiones que se toman sobre el transporte urbano impactan directamente en la salud, el tiempo y las oportunidades de millones de personas. En buena medida, la satisfacción de las personas respecto a la ciudad que viven en su día a día está muy influida por cuestiones relacionadas con la movilidad: tiempo de desplazamiento, conveniencia personal, calidad del......

9:00 - 9:30 (01/10/2026) Plenaria Mauricio Hoyos presenta una visión sobre cómo la mentalidad de adaptación, los avances tecnológicos, la cultura organizacional y la capacidad de pensar en grande permiten transformar organizaciones, ciudades y sociedades.

A través del proyecto de renovación urbana de El Campín, demuestra cómo la creación de ecosistemas que integran tecnología, entretenimiento, cultura y deporte puede atraer inversión,......

9:30 - 9:45 (01/10/2026) Plenaria La inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para transformar la relación entre ciudadanía y gobierno, creando nuevas herramientas y formas de interacción a partir de los portales de datos abiertos. Tecnologías como los MCPs pueden facilitar que los ciudadanos accedan, consulten e interactúen de manera más directa con la información y los servicios públicos.

A partir del portal de Datos Abiertos de Cali y de OpenContext,......

9:45 - 10:45 (01/10/2026) Plenaria Las ciudades concentran gran parte del consumo energético global y, al mismo tiempo, un enorme potencial para liderar la transición hacia modelos más sostenibles donde el involucramiento de las comunidades es prioritario, no solo orientado a la transición energética pero también como esta genera beneficios concretos y tangibles para estas. Hoy, la transición energética se juega en gran medida en el ámbito local, donde ciudades y......

10:45 - 11:15 (01/10/2026) Plenaria ¿Qué pasaría si las ciudades dejaran de entender la naturaleza como un elemento complementario y empezaran a aprender de ella? Esta charla propone repensar la planificación urbana poniendo la vida en el centro, integrando biodiversidad, bienestar, experiencias cotidianas y gobernanza. Desde una mirada regenerativa, explorará cómo diseñar ciudades capaces no solo de reducir su impacto, sino de recuperar ecosistemas, fortalecer los......

11:30 - 12:30 (01/10/2026) Paralela A La salud y el cuidado se consolidan como pilares fundamentales del bienestar urbano. Más allá de los servicios de salud, las ciudades influyen directamente en cómo vivimos, nos cuidamos y nos relacionamos. En este contexto, las políticas públicas de salud urbana están incorporando cada vez más enfoques basados en la innovación social, la colaboración con las comunidades y el uso estratégico de los datos. El desarrollo de......